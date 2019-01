Det var upplagt för en het match när tabellettan Luleå ställdes mot tvåan Modo, men stämningen kom av sig när hemmalaget tog tag i taktpinnen redan från start. Det var däremot tabelltvåan Modo som öppnade målskyttet när Kaitlyn Tougas fick nätkänning i numerärt underläge. Redan bytet efter, i samma powerplay kom kvitteringen. Detta när Ronja Savolainen styrde in Jenni Hiirikoskis backskott. Skottstatistiken 21–6 till Luleås favör efter första perioden. I andra pricksköt Jenni Hiirikoski in ledningspucken, även det i powerplay. När även Rebecca Stenberg kunde peta in 3–1-pucken kändes det mesta avgjort inför den avslutande akten.

Däremot satte Modo viss press på Luleå när Kaitlyn Tougas gjorde sitt andra mål för kvällen och reducerade matchen. När Emma Nordin tre minuter senare sköt in returen som innebar 4–2 var matchen avgjord. Chiho Osawa satte även 5–2 efter en sargstuds. Modo kunde reducera matchen genom Michela Cava till slutresultatet 5–3. Skotten slutade 49–19 till hemmalaget. Detta innebär att Luleå Hockey vinner serien med två matcher kvar att spela av serien.