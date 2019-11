– Luleå Hockey fick jobba riktigt hårt i den första perioden när serieledande Örebro gästade i Coop Norrbotten Arena under torsdagskvällen.

Gästerna fick spela i numerärt överläge fyra gånger och Luleå hade fullt upp med att freda sitt eget mål. Men med bra målvaktsspel av Joel Lassinantti och ett lojalt boxplay lyckades man så emot och hålla nollan.

– Det var grymt mycket boxplay, vi måste bli mer noggrannare med klubborna så vi håller oss borta från utvisningsbåset, säger Nils Lundkvist till Cmore i den första periodpausen.

Luleå Hockey hade alltså fyra tvåminutare i den första perioden men också ett eget spel i numerärt överläge. Och där var just Nils Lundkvist nära att trycka dit ledningsmålet.

– Olausson skickar över en klockren macka och jag ska bara raka in den i öppen bur, men tyvärr täcker en Örebroback skottet, säger Lundkvist.

Ställningen efter den första perioden förblev 0–0, trots spelövertag av gästerna.

I den andra perioden hände det grejer. Först var Noel Gunler nära att ge Luleå ledningen men i anfallet efter kunde i stället Örebro göra ledningsmålet efter att Jordan Boucher behandlat ett friläge efter skolboken.

Men hemmalaget kom igen – med besked.

Först var det Robin Kovacs och Einar Emanuelsson som lekte sig fram i ett två mot en-läge. Kovacs frispelade Emanuelsson som inte gjorde något misstag. Kvitterat.

Sedan klev Daniel Widing fram. Eller bak rättare sagt. Via ett skott från Nils Lundkvist tog pucken i Widings ändalykt och in i målet. Widings första mål i Luleåtröjan. Ledning 2–1.

Och innan den andra pausvilan drog Erik Gustafsson på ett slagskott som letade sig in, via Örebromålvakten och en Örebroback sakta in över mållinjen. Ledning 3–1.

– Det var skönt. Jag gör så gott jag kan i de byten jag får. Det är klart att det är kul att få göra mål också, även fast det inte är därför jag är här, säger Daniel Widing till Cmore efter den andra perioden.

I den tredje perioden försökte Örebro komma ut starkt för en reducering men den uteblev. I stället var det Luleå Hockey som skapade de bästa chanserna.

När Örebro plockade sin målvakt med över tre minuter kvar kunde Luleås Niklas Olausson avgöra i tom kasse till slutresultatet 4–1.

Matchfakta:

Luleå-Örebro 4–1 (0–0,3–1,1–0)

Målen, Luleå: Einar Emanuelsson, Daniel Widing, Erik Gustafsson, Niklas Olausson.