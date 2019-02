Sara Grahn spelade fram till att hon valde att skriva på för Luleå Hockey/MSSK åtta raka säsonger i Brynäs. Så sent som under våren 2018 hade hon funderingar på att lägga ner sin satsning på ishockeyn.

– Jag tänkte faktiskt bara satsa på OS förra säsongen. Jag hade en riktigt tuff period under sista säsongen i Brynäs, men nu är jag så glad att jag inte gjorde det, säger Grahn innan hon fortsätter:

– Jag är stolt och glad att jag fick komma hit till Luleå och jag är så glad att jag gav mig själv chansen till en fortsättning.

Sara Grahn toppar målvaktsstatistiken i SDHL under grundserien. Under grundserien stod hon 24 av 36 matcher och av dessa 24 matcher vann Luleå Hockey 22.

– Det har gått bra även om jag hade en liten svacka i januari, men på det stora hela är jag glad. Vi har vunnit mycket matcher och det är ju därför jag håller på, säger Grahn.

Hur skönt är det att vinna mycket för dig som ny i laget?

– Ovanligt, men otroligt kul. Jag har nog aldrig uppskattat ishockey som jag gör just nu, försäkrar Grahn.

Vid merparten av matcherna har Luleå Hockey/MSSK vunnit skottstatistiken förkrossande överlägset, men Grahn försäkrar att det inte behöver vara ett problem.

– Ibland kan det vara lite jobbigt när vi dominerar matcherna så stort som det har varit stundom. Det gäller för oss målvakter att trots det hålla fokus fast vi nästan inte har något att göra.

– Det är en utmaning, men också riktigt kul att få vara med om.

Då står ni och tittar på bra ishockey istället?

– Precis, det gäller att njuta av hur bra vi är, säger Grahn.

Luleå Hockey släppte under grundseriens 36 matcher in 51 mål vilket ger mindre än ett och ett halvt per match.

– Det är som om att hela laget har bestämt sig för att spela bra försvar. Givetvis smittar det av sig även på oss målvakter.

Om försvarsspelet i SDHL var svårforcerat så verkar laget ha steppat upp ytterligare i slutspelet. I kvartsfinalen så slutade matcherna mot AIK med tre raka segrar utan ett enda insläppt mål. Matcherna slutade 6–0, 7–0 och 6–0.

Tre raka segrar utan insläppta mål i kvartsfinalen. Var det bra att ni fick lite extra vila eller finns det någon risk med det?

– Det tror jag inte. Vi har tränat bra och haft lite teambuilding under helgen så jag tror att det har varit bra för oss.

Nu väntar HV71 i semifinalen och Sara Grahn höjer ett varningens finger för motståndet.

– Det kommer att gå mycket fortare. HV har ett mycket mera individuellt skickligt lag än AIK och det gäller att vi är beredda på det.

Vad kommer att krävas av er?

– 60 minuter bra spel varje match. Vi har vunnit 3 av 4 mot dem under säsongen, men det är inget som har någon betydelse nu. Det står 0–0 i matcher och nu ska det avgöras, säger Grahn tvärsäkert.