Luleå Hockey har inte haft turen på sin sida under de senaste matcherna. I matchen mot Rögle dömdes Isac Lundeströms mål bort för spark - vilket domaren senare erkänt var felaktigt. Dessutom i kvällens match mot Brynäs gjordes ett av säsongens märkligare mål. I boxplay studsade pucken via plexiglaset och in framför mål. Brynäs Joel Kellman kunde sedan lägga in pucken i det tomma målet bakom en ställd Niklas Rubin.

– Jag tycker jag hör en signal och hela spelet stannar upp. Det verkar som att fler uppfattade den signalen också. Sedan är pucken i mål. Jag förstod ingenting egentligen, konstaterar Luleåmålvakten.

Rubin är märkbart besviken på lagets insats, framförallt i andra perioden.

– För egen del tycker jag att det är en otacksam match. I andra perioden går vi ner helt och de snurrar runt oss, gång på gång. Äger hela matchen och skapar farliga lägen. Det är inte okej att vi inte kan stå upp i sextio minuter och göra det bra, säger han och tillägger:

– De senaste tre matcherna släpper vi till otroligt konstiga lägen. Vi är ganska enkla i försvarszon.

– Det är otroligt svårt. Det är inte det lättaste varken för Joel (Lassinantti) eller mig.

Matchen var Rubins elfte mellan stolparna och är relativt nöjd med sina första matcher i Luleåtröjan.

– Jag tycker att det känns bra. Det är stor skillnad jämfört med ifjol, när man inte spelar alla matcher. När man inte spelar matcher i tät följd blir det svårt att hitta sitt eget spel. Okej, men inte mer än så.

– Man hittar en helt annan trygghet i sig själv och i sitt spel när man spelar flera matcher i följd. Så är det med alla. Samtidigt ska man inte klaga, utan det handlar om att göra det bästa utav de chanser jag får.