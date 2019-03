Efter att ha blivit nollat med 0–3 på hemmaplan åker Luleå/MSSK ner för två bortamatcher i finalserien mot Linköping.

– Det var lite handbroms i även om jag personligen inte kände så. Det är klart vi är besvikna över vår prestation i första matchen och jag tycker inte alls att vi kommer upp i godkänd nivå. Så det är klart att vi är sjukt besvikna.

Den rutinerade backen har varit i liknnade situationer tidigare. Men tycker ändå inte att det är försvarbart att allt låser sig.

– Jag tycker vi gör misstag som vi inte brukar göra. Vi slarvar en del och kastar puckar hit och dit. Vi måste komma ner och göra grundjobbet både bättre och mer konsekvent. Samtidigt är det här idrott och det är det som är charmen med det. Att ibland går det åt helvete också.

Finalförlusten var den första för slutspelet och den femte totalt under hela säsongen. Men något mer oroväckande är att samtliga förluster kommit på hemmaplan för dem regerande mästarna.

Johanna Fällman själv blir dock inte oroad över statistiken utan snarare förvånad.

– Är det sant? Vad intressant. Men jag svårt att tro att det har något speciellt med det att göra.

På bortaplan är man starkare och har inte förlorat en enda match. Nu väntar två stycken möten på bortais där norrbottningarna återigen ska försöka få hål på Linköpingsmålvakten Evelina Suonpää.

– Vi måste vara mycket bättre framför kassen och få in både puck och spelare där. Kan vi gå in där och sätta mer press på henne så kommer det nog slinka in både en och annan puck.

Nu har Luleålaget råd att förlora en match mer än tidigare i slutspelet då finalserien är bäst av fem matcher istället för tre.

– Alltså jag vet inte om det spelar någon roll. Jag har varit med tidigare och förlorat första matchen men jag tycker inte det är så stor skillnad nu. Nu är det samma sak bara det att vi måste vinna tre matcher istället.