Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Alexander Karlsson och Linköping HC, samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: När det återstår 2.50 av den första perioden så tar Luleå in pucken i anfallszonen. Luleåspelaren nr 37 Lundeström åker mot långsargen efter att hoppat undan från en Linköpingsspelare som försökte tackla han. Lundeström är cirka 1 meter från sargen med ryggen ut mot banan när han får kontakt med pucken. Linköpingsspelaren nr 6 Karlsson kommer i ryggen på Lundeström och använder en crosschecking handling när han driver in Lundeström med huvudet före in i sargen och kollisionen med sargen blir våldsam. Lundeström är i en försvarslös position och kan inte försvara sig mot tacklingen. Lundeström utgår från matchen och återvänder inte. Alternativ bestraffning är Boarding

Alexander Karlsson: Lundeström kommer från min högra sida. Han vrider upp sig i situationen när han hoppar förbi Billins. Jag hinner inte avbryta min rörelse till fullo och situationen blir olycklig.

Linköping HC har vidare framhållit två andra liknande situationer som lett till andra bedömningar, att skillnaden är vilken inställning mottagaren av tacklingen har och att utfallet blir därefter.

Disciplinnämnden: Filmsekvensen ger stöd åt uppgifterna i anmälan. Det är därför utrett att Alexander Karlsson gjort sig skyldig till att ha tacklat en motspelare bakifrån. Förseelsen är enligt nämnden obehärskad och bestraffningsbar och bör leda till en avstängning vars längd bedöms motsvara tre matcher. Alexander Karlsson ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

• Tacklingen är obehärskad.

• Tacklingen utdelas på en spelare som är i en sårbar position och hade kunnat avbrytas.

• Tacklingen medför skaderisk.