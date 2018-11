Joakim Fagervall kom till Luleå Hockey inför säsongen 2014/15 då som ersättare för Jonas Rönnqvist som hade varit huvudcoach säsongerna innan. Efter två år i Luleå Hockey så återvände han till Björklöven som han hade tränat fram till 2009/10.

När han lämnade Luleå Hockey så var det för en kombinerad tjänst som General Manager och huvudtränare i Björklöven. Efter två säsonger i den rollen så blev Fagervall inför denna säsongen en renodlad förstetränare, men nu återgår han till att vara sportchef/tränare.

– Det är bara tillfälligt under en rekryteringsperiod. Just nu är det inte något större arbete att vara sportchef så det ska nog gå bra. På längre sikt är det dock inte någon ultimat lösning, men för en kort period är det ganska ok, säger Fagevall.

I och med att nuvarande sportchefen Fredrik Grönberg lämnar sitt uppdrag.

– Vi har haft ett 1-års avtal med Fredrik med möjlighet till förlängning. Vi är inte nöjda med nuläget och väljer därför att inte förlänga det avtalet, säger Björklövens vd, Anders Blomberg i ett pressmedelande.

Vi har sökt Joakim Fagervall för en kommentar.