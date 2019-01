Serieledande Luleå Hockey kom till hemmamötet med Brynäs stärkta med två raka övertidssegrar i bagaget. Brynäs däremot var på förhand ett av seriens formsvagaste lag med fyra förluster på de fem senaste matcherna. Trots skillnaderna formmässigt var matchen en jämn historia till en början och inget av lagen kom till några vassare målchanser. Men desto längre perioden led hittade Luleå bättre in framför kassen och satte Joachim Eriksson i gästernas mål på prov. Men han motade samtliga av hemmalagets försök i första perioden och höll Gävlelaget kvar i matchen.

Men efter en hård Luleåpress i inledningen av mittakten skulle Eriksson få ge vika. Efter en retur från Brynäsmålvakten kunde Carl Mattsson, relativt enkelt, placera in pucken i öppet mål. Fullträffen var 19-åringens andra för säsongen. Trots ett stort spelövertag från norrbottningarna skulle dock Gävlelagets kvittering komma, i powerplay. Efter en ytterst märklig situation där pucken studsar via plexiglaset och in framför mål, vilket Niklas Rubin inte uppfattar. Brynäs Joel Kellman sist på pucken hos gästerna. Efter kvitteringen var det ett Brynäs som spelade med en helt annan energi än vad man visat upp tidigare under matchen, samtidigt som hemmalaget Luleå tappade övertaget totalt. Då passade gästerna på att göra två snabba mål. Emil Forslund och Jesper Boqvist gjorde målen. Plötsligt hade ledningen omvandlats till ett tvåmålsunderläge inför slutperioden.

I tredje perioden utspelades en klart scenförändring jämfört med de två första perioderna. Brynäs förde spelet och Luleå var alldeles för tama i de anfallsförsök man stack upp i. Hemmalaget reducerade visserligen med knappt tre minuter kvar genom Nils Lundkvist, men det målet hade inte mer betydelse än akademisk.