19-åriga Anton Lundmark anslöt till Piteå IF från Storfors inför säsongen och spelade in sig i lagets ordinariebacklinje

under hösten. Lundmark har spelat som såväl ytterback som mittback, men det var på mittbackspositionen som 19-åringen fick se mest speltid.

Tränare Jeppe Mauritzson gläds över att Lundmark stannar i Piteå.

"Anton har haft en väldigt fin utvecklingskurva under 2018 och visade framförallt under hösten att han är redo för att ta en stor roll i laget. Därför är det väldigt glädjande att vi får fortsätta utvecklas tillsammans under 2019", säger tränaren Jeppe Mauritzson till lagets hemsida.

Även från sportchefen Jens Hedström får Anton Lundmark lovord.

"Anton visade under förra säsongen, i både träningar och matcher, att hans defensiva egenskaper är väldigt starka och nog bra för att spela i division 2. Lyckas vi arbeta vidare med dom samt Antons offensiva egenskaper i hans roll som mittback så tror jag vi kommer se en spelare som kan kliva ytterligare pinnhål i seriesystemen inom något år", säger Hedström till lagets hemsida.