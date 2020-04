Steven Davis kom in sent på säsongen för BC Luleå. Forwarden hann bara spela tre matcher innan säsongen avbröts på grund av pandemin.

På de tre insatserna snittade han drygt 26 minuters speltid och gjorde under den tiden 15 poäng och 7 returer per match.

Han imponerade på Luleå – och Luleå imponerade på honom.

För tydligen gjorde laget ett så pass stort intryck på honom att han vill fortsätta.

– Visst, det var lite kallt där upp med det var ett fantastiskt lag, en bra klubb och en härlig hemma-arena, säger han till NSD:s basketblogg.

– Jag snackade med coach Öqvist (Peter) innan jag åkte hem och han frågade om jag är intresserad av att komma tillbaka. Han skulle återkomma till mig om han ska coacha laget även kommande säsongen, fortsätter Davis.

Lars Mosesson säger att det är glädjande nyheter.

– Men i det läget svensk idrott befinner sig i just nu måste vi skynda långsamt. Vi ska försöka bygga ett så kraftfullt lag som möjligt, men utifrån de förutsättningar som finns. Allt kommer att bli lite senarelagt i år.

Det betyder inte att dörren för Davis är stängd.

– Vi fick ihop en bra lagsammansättning förra säsongen. Davis kom hit sent, men han kom in snabbt i laget och utifrån de samtalen vi har haft med spelarna så var han dessutom en uppskattad person i gruppen. Vi kommer att föra en dialog med alla spelare, men dialog och kontrakt är skilda saker, säger Mosesson som vill ha is i magen under det här långa avbrottet inför nästa säsong.