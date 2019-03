Gästerna Jämtland inledde matchen bäst och man gick per omgående fram till en 4–0-ledning inna hemmalaget vaknade. Efter nästan två minuters spel så kom första hemmapoängen och det var Earvin Morris som dunkade i 2–4 och bara 29 sekunder senare så var man också i ledningen för första gången i matchen sedan Corban Collins prickskjutit in en trea. Under resten av perioden följdes lagen åt och BC Luleå vann förvisso perioden, men bara med 26–25.

I andra perioden var det gästerna som var i förarsätet och i halvtid så var också Jämtland Basket i ledning med 48–45.

I den tredje perioden så återtog BC Luleå ledningen och perioden blev jämn, men det var BC Luleå som avslutade perioden bäst och ledningen inför sista tio minuterna var 71–66.

Efter bara 1:34 minuter av den sista perioden så tar Jämtland time out då Luleå hade ryck till en tiopoängsledning. När sedan Tavarius Shine sätter en trea med 6:23 minuter kvar av matchen talade det mesta för BC Luleå för just då och där ledde man med 85–70.

Men efter två raka treor från Teyvon Myers så var underläget endast 8 poäng och det med 5:12 minuter kvar att spela.

Med 1:41 kvar av matchen så kom avgörandet då Denzel Andersson satte en trea för BC Luleå till 95–83.

Sista poängen i matchen satte Teyvon Myers då han dunkade i 88–99.