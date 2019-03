Basket Under måndagen kom beskedet när det gäller Earvin Morris – som skadade sin ena tumme mot Jämtland Basket. Han måste opereras och kommer inte vara tillbaka förrän en bit in på en eventuell semifinal. "Han kommer att vara gipsad i två till tre veckor. Sedan kommer han att träna upp tummen under ungefär lika lång tid", säger ortopeden Tomas Isaksson.