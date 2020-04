Tränaren Robert Bergh ropade in Macceleria på en internetauktion under försommaren ifjol. Mindre än ett år senare har hästen passerat 1,2 miljoner i insprungna pengar. Det började med en andraplats i V75 i Boden ifjol och spurtsegern i händerna på Per Lennartsson gav 125 000 kronor ytterligare på kontot. Lennartsson körde hem fyra segrar till stall Bergh under helgen. Han öppnade med jättetalangen Hail Mary på fredagen och fortsatte sedan med V75-dubbeln Macceleria och Van Gogh Z.S innan han avslutade aftonen med Betting King.

– Det är ofta enkelt att köra Roberts hästar. Man vet att orken finns där, säger Lennartsson.

Erik Adielsson ramade in omgången med Attraversiamo V75-1 och Lome Brage V75-7. Den sistnämnde spräckte Månprinsen A.M:s segersvit på elva raka. Och det var inte första gången som 13-årige Lome Brage besegrade jämngamle Månprinsen A.M.

– Det är en fröjd att få köra sådana hästar, säger Adielsson som var nära en V75-trippel, men den tidigare Bodenbaserade hästen Master Blaster tvingades ge sig i sista steget mot Van Gogh Z.S.

– Attraversiamo gav ett bra formbesked. Kan tänka mig hur tränaren Svante Båth och skötaren jobbat med hästen under vintern.

V75-lösningen blev två gånger Adeilsson och Lennartsson plus finske Iikka Nurmonen som vann med favoritspelade duon Better Boss och elithästen Next Direction. Direkt efter segern i gulddivisionen där Nex Direction reglerade skrällen Son Of Good från dödens tackade man ja till Paralympiatravet. Ett svar som innebär att hoppet definitivt släcktes för kretsen kring Makethemark.

– Målet var att komma med i finalen. Jag hoppades på ett wild card, men de valde ett par tvåor och en trea i försöket istället, kommenterade Petri Salmela.

Landets främste svenske häst i fjolårets elitlopp, tillika tvåan i Åbys Stora Pris och Norrbottens Stora Pris - Makethemark - puttades alltså undan av två hästar som vunnit urvattnade gulddivisioner under vintern, Åbyhästen Velvet Gio och Jägersrohästen Gareth Boko.

– Det är som det är. Nu satsar vi vidare mot elitloppet istället, säger Petri Salmela.

Förutom de tre dubbelsegrarna i V75 vann Björn Goop V75-4 med Gardner Shaw. Goop vann också Diamantstoet V4-4 med Karamell Hill. Där spurtade Hanna Olofssons Gorgeous L.A. starkt till andraplatsen före stallkamreten Clear Eyes (Magnus A Djuse). 55 000 respektive 27 000 kronor var andra respektive tredjeplatsen värd.