För två veckor sedan skrev Sporten om bodensaren Jessica Bäckman som hade utsetts till "Overseas Racer of The Year" i Storbritannien för sina framgångar under året.

Den gångna helgen var det brorsan Andreas Bäckman som fick stå i rampljuset på den engelska motsvarigheten till Bilsportgalan.

Dels fick han ta emot pris för sin tredjeplats i mästerskapet TCR UK, men också förstapris tillsammans med teamkompisen Daniel Lloyd i förarmästerskapet.

Det här året var debut i racingbil för Bäckman, som tävlar för Luleå Motorsällskap.

Nu väntar några veckors individuell träning innan årets första tester tillsammans med det nya italienska teamet Target Competition går av stapeln.