Per Ledin är klar för sin sjätte SHL-klubb. Han ansluter till ett skadeskjutet Malmö Redhawks som behöver förstärkning på forwardssidan.

– Per är en spelare som har varit med om alla situationer som hockeyspelare och vi är övertygade om att han kan hjälpa oss under den avgörande delen av säsongen. Vi känner att vi behöver en rutinerad kille som besitter ett stort inre ledarskap, något som kommer att komma väl till pass i vår relativt unga och oerfarna trupp. Per har hållit igång under säsongen och är i matchform. Nu är han fullt inställt på att komma hit och kriga för sin plats i laguppställningen, säger Malmö Redhawks sportchef, Patrik Sylvegård till klubbens hemsida.

Ledin ansluter till klubben under lördagen men kommer inte finnas med till matchen mot Växjö Lakers. Kontraktet är skrivet för resten av säsongen.