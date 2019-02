Malmö Redhawks är ett av SHL:s formsvagaste lag med fyra raka förluster och den senaste i raden kunde räknas in efter 1–5 mot Luleå Hockey. Nu vill laget ha in en ledartyp och då är Per Ledin ett alternativ. Malmös sportchef Patrik Sylvegård stänger inga dörrar för förstärkningar under deadline day.

Handlar det om en värvning exempelvis Johan Holmqvist eller Per Ledin?

– Ja, det skulle det kunna vara. Någonstans handlar det inte bara om det som sker på isen, utan det finns annat som är viktigt. Vi får se vad som kan dyka upp, säger Sylvegård till Mrmadhawk.

Hur tänker du då?

– Vi har ett ungt och orutinerat lag, så det kan finns något som ledarskapsmässigt kan hjälpa oss med rutin och avlasta andra spelare.

Det låter som något kan hända?

– Vi jobbar på det. Men ha inte för stora förhoppningar om någonting som välter hockeysverige. För det finns inte.

Men något blir det?

– Jag hoppas det.

50/50?

– Det hoppas vi på. Vi säger 50/50.