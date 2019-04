Toppar och dalar på vägen för båda lagen under de nittio – eller rättare konstaterat 98 – minuterna var en träffande beskrivning. Premiärmatchen hade lika gärna kunnat sluta 3–2, 4–3 eller 5–4 eller varför inte oavgjort med flera mål på båda lagens konto.

– Jag tycker nog att vi var värda en poäng. Frisparken i stolproten tio minuter från slutet och sedan borde vi ha fått en straff. Den Piteå fick i första halvlek var billig, kommenterade en besviken Östersundstränare, Daniel Doverlind.

Det är lätt att förstå Doverlinds besvikelse samtidigt som Piteå kunde ha fått en straff innan den första som innebar 2–0 (Tetteh Komey sedan Andrea Kimpala blivit fälld) 37 minuter in i den första halvleken.

I anfallet innan Komeys straffmål missade Östersunds Per Olofsson sitt andra friläge. Det första vid ställningen 0–0 i inledningen av matchen sedan PIF-backen Andreas Grimstad missat grovt på högerkanten och det andra från straffpunkten.

Piteå tog ledningen efter tio minuter. Gustav Rönnbäck Wallin sprang igenom i mitten. Östersunds målvakt Patrik Kvarnlöf tvekade en aning i utrusningen varpå "GRW" iskallt vinklade in bollen.

– Hann uppfatta att han tvekade ett ögonblick. Trodde först inte att jag skulle hinna fram till bollen före honom, berättade Rönnbäck Wallin efter matchen.

Tillsammans med Gustav Nordh och Tetteh Komey var "GRW" – Gustav Rönnbäck Wallin, alltså – ett ständigt hot mot Östersunds backlinje. Farliga instick, inlägg från kant till kant och löpningar som skar genom defensiven. I de vapnen har Piteå en offensiv som äger division 1-stämpel. Nordh noterades för en stolpträff där Östersunds målvakt Kvarnlöf svarade för en vass räddning, och ett friläge där gästernas målvakt var med på noterna med en fotparad. Komey åkte som vanligt på några smällar i ryggen när han mötte och täckte boll. Apropå ryggknuffar Gustav Nordh skulle absolut haft en straff med sig när han blev bryskt tvåhandsknuffad i i Östersunds straffområde i slutminuten.

Östersund var dock väl så bra som Piteå mellan de båda straffområdena och kvitteringsmålet hängde i luften sista halvtimmen trots Piteås chanser att stänga igen med ett 3–1-mål.

Östersunds vingback Viktor Ageskär nickade in reduceringen tio minuter in i den andra halvleken. Det blev startskottet på att Piteå fick svettas in i "kaklet".

– En premiär är ofta speciell. Svårt att bedöma den här insatsen. Det finns en del detaljer att jobba vidare på, men jag är förstås nöjd med segern och spelarnas arbetsinsats, kommenterade PIF-tränaren Jeppe Mauritzson.

Nu väntar tre bortamatcher i rad för Piteå. Mot Täfteå, Sandvik och Gottne.