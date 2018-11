Segern med Daniel Redéns häst var värd 125 000 kronor. Sandra körde tre lopp i omgången. Hon körde i övrigt in Whitehouse Express till en fjärdeplats i gulddivisionen. Det loppet vann Zenit Brick från dödens utvändigt Makethemark som agerade långt under normal klass efter åtgärdningen och vilan. Makethemark slutade femma i loppet från ledningen. Sandra Eriksson lotsade även in Vic De Luxe till en sjätteplats i det avslutande silverloppet, V75-7. Det loppet spurtade Speedy Foxy Vicane (Kim Eriksson) hem från vinnarhålet före en oerhört tapper Dear Friend (Johan Untersteiner) som rundat allt från kön under slutvarvet.

Sandra Eriksson var självkritisk till sin styrning trots segern i lärlingsloppet.

– Jag tyckte att allt blev fel. Efter att jag gått ner invändigt så satt jag och ångrade mig och trodde att vi skulle bli fast. Men när vi kom ut på sista bortre långsidan så kändes det bra, förklarade Eriksson som även gav en utövares perspektiv kring lördagens rekordomsättning, sa hon till Kanal75.

– Det är de fantastiska djuren vi håller på med som gör att det kan bli så mycket pengar.