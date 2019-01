Yakari är vinterns häst på hemmabanan så här långt. Senast spurtade han ned Valnes How Lovely efter en resa i kön. Extra imponerande med tanke på att Yakari var uppanmäld i det loppet. Den här gången kan det häxa extra på vägen när det är fler hästar i loppet och det kan bli långt fram under slutrundan, men den risken tar vi. Sitter formen fortfarande där för Yakaris del rundar han nog allt igen.

Magnifik Brodde tvingas knappast runda någon i V65-5. Här tror vi på spets och slut för hästen som lekt hem V75-lopp i silverdivisionen under vintern.

Den som vill chansa kan även singelstrecka hemmalöftet Gorgeous L.A.i V64-4. Jenny Engfors har vunnit två raka i övertygande stil med löftet. En i Skellefteå och en i Umeå till kraftiga överodds. Tredje raka ligger inom räckhåll även om motståndet och utgångsläget är betydligt svårare den här gången.

Sista avdelningen ser en handfull startkanoner bakom bilvingen. Där lär det gå undan runt första sväng. Några av de vassa bakspårshästarna kan kliva in i matchen sista biten där.

V64-1 2140 meter auto.

1 Diablo Sisu* - Jaara M 12156 12,4a

2 Camilio* - Kanstad G 61021 13,5a

3 X.Factor - Jauhola M 00263 12,6a

4 Chintana Bananas - Heinonen A 40120 12,6a

5 Rally Esset - Lindqvist O A 73603 12,7a

6 Excalibur Sisu - Eriksson J d0635 12,7a

7 Move that Face - Palomäki K 3d353 13,9a

8 Boulder Luke* - Pakkanen T 41020 13,4a

9 Valnes How Lovely* - Isometsä J 25512 14,1a

10 Cosmos Limburgia* - Eriksson S 56400 12,4a

11 Carro’s Gift* - Joki P 33105 12,8a

12 Smooth Criminal* - Soronen J 21135 14,2a

A: 2 B: 5-4-9-12 C: 3-7-11-8-10-6-1

Camillo var med i segersnacket inför ett V75-lopp i Skellefteå som vann före Antonio America. Normalt en toppchans här. Rally Esset var blek mot klent motstånd i årsdebuten. Bra i grunden. Valnes How Lovely är stark och rejäl. Passar bra på vinterbana. Dyker upp i striden. Chintanas Bananas galopperade bort sig bakom bilen senast. Bra i starterna innan. Diablo Sisu har läget. Smooth Criminal startar från tolftespåret. Har bara varit ”sådär” i senaste starerna. Får svårt här.

V64-2, 2140 meter volt.

1 Sofarsogood L.A. - Engfors J 20342

3 Glimmer U.S. - Eriksson S 77274 16,8

4 Ikon Zon - Eriksson J 86553 16,2

5 Ancor Rich* - Niva M 50604 16,2

6 Only in Time O.C. - Östman J 00054 14,9

7 All the Better* - Jauhola M d0507 16,2

8 Mooncake - Söderholm K 83d33 16,9

9 Goliath* - Joki P 7d502 16,9

10 Thai Paycheck* - Lindqvist O A 32205 18,2

11 Millam Dream* - Heinonen A dk320 15,8

12 Mas Active* - Alamäki J 41360 15,6

13 Jo Jo Gunne - Jaara M 06d21 16,7

14 Atlas Eagra - Olofsson H 20113 18,4

A: 14-13 B: 1-8-12-9-4-6 C: 3-2-7-11-5-10

Ett vidöppet lopp där två hemmahästar som visat sig klara isbanorna bra får tipset. Läget är förvisso lite som vädret - iskallt - för Jo Jo Gunne och Atlas Eagra, men jag tror att båda dyker upp i striden över upploppet. Sofarsogood L.A har ett perfekt utgångsläge och är inte golvad i det här gänget. Mooncake var duktig som trea i Skellefrteå i måndags. Kan dra fördel av täta starter.

V64-3, 2140 meter auto.

1 Devour Ås - Nilsson R 55466 15,5a

2 King Journey* - Joki P 50600 15,1a

3 Tommasi - Nilsson J 76500 15,9a

4 Zacus Turbo* - Östman M 03400 14,6a

5 Höwings Undercover - Eriksson S 53110 16,0a

6 Crown Ecus - Särkiniva J 60785 14,5a

7 East Jahunga - Lindqvist O A 08510 14,6a

8 Samuel Sisu* - Heinonen A 43642 14,9a

9 B.W.L.Ruthless - Eriksson J 11451 14,9a

10 Not a Clue* - Pakkanen T 344k1 15,2a

11 Sweet Orphan Boy* - Djuse M A 26020 14,6a

12 Inbyprinsen - Olofsson H 00471 15,5a

13 Yakari - Söderholm K 23011 15,5a

14 Lionize* - Jaara M 04606 13,8a

15 Cool on Photos* - Soronen J 1010d 14,7a

A: 13 B: 15-10-9-5-14-12-1-7 C: 11-8-2-4-3-6

Yakari har övertygat stort under vintern på hemmabanan. Sedan rundade han som uppanmäld ett bra gäng från kön. Kan absolut vinna igen. Senast plockade Yakari ned en så pass bra häst som Valnes How lovely sista biten och någon av den kalibern finns inte här. Cool On Photos vann några raka segrar i norr under hösten. Rankas högt. B.W.L Ruthless speedade hem segern över medeldistans senast. En outsider. East Jahunga har varit ute i V75-sammanhang under vintern. Chans. Devour Ås har löpt gediget i skymundan under vintern. Jätterysare med tanke på läget.

V64-4 2140 meter volt.

1 Quick Sugar F.I.* - Ranta A 60d50 17,5

2 Jean Shepard* - Söderholm K 60337 16,8

3 Sannu Mustang* - Soronen J 33035 16,1

4 Lilla Longleg* - Granath T 00252 15,7

5 Crystal Cool* - Pakkanen T 43640 15,9

2160:

6 Gorgeous L.A. - Engfors J 40711 16,6

7 Likeonway - Östman J 06144 16,5

8 Global Tail - Jaara M d2433 17,6

9 Sahara Hotlady* - Lindqvist O A 0754d 15,0

10 Aida Brick - Alamäki J 04055 16,0

11 Re Love - Heinonen A 00k04 15,9

12 Gatelink - Olofsson H 30d60 15,7

2180:

13 Faye Bros - Eriksson S 04456 15,3

14 Miss Golden Quick - Djuse M A 00350 13,7

A: 6 B: 14-8-12-7 C: 10-9-3-13-4-2-1-5-11

Gorgeous L.A har varit rejäl vid sina två segrar på slutet. Hästen är stark och tål att göra en hel del själv i loppen. Likeonway är av samma sort men brukar ofta hamna i spåren i loppen. Global Tail gnuggar på bra. Sätter pricken över i inom kort. Miss Golden Quick har kämpat mot tufft motstånd hela säsongen. Står tufft till här. Gatelink är van betydligt tuffare motstånd. Given på kupongen.

V64-5 (DD-1) 2140 meter auto.

1 Chocolate Gold - Östman J 23250 12,1a

2 Rhapsody Ås - Eriksson J d0003 11,9a

3 Magnifik Brodde - Sundqvist S 01155 10,4a

4 Vic de Luxe - Djuse M A 1d421 12,1a

5 X.Factor N.O.* - Lindqvist O A 54420 11,4a

6 Be Spontaneous* - Niva M 05307 11,8a

7 Pharaon Face* - Alamäki J 30433 11,3a

8 Callela Leonard* - Joki P 00114 12,3a

9 Elit Håleryd - Eriksson S 04032 11,5a

10 Protector* - Jaara M d7334 11,5a

11 Västerbo Fantast - Engfors J d0575 11,3a

12 Roger America - Olofsson H 0544d 12,1a

A: 3 B: 4-9-2-12 C: 10-8-5-1-6-7-11

Magnifik Brodde brisar till spets och sedan handlar det förmodligen om spel mot ett mål. Vic De Luxe är normalt lika klar tvåa. Elit Håleryd och Roger America gillar isbanor men är nog ute på för djupt fruset vatten här. Protector, Callela Leonard och Rhapsody Ås är tre jätterysare om favoriterna mot förmodan skulle hamna på jättevingel.

V64-6 (DD-2) 1640 meter auto:.

1 Rhesos Face - Heinonen A 60002 13,8a

2 Malik* - Lindqvist O A 36005 12,9a

3 Andover Streamline - Engfors J 48554 12,5a

4 Le Chapeau - Eriksson S 30623 12,7a

5 Comewithaflash - Sundqvist S 00702 11,3a

6 Special Firebird* - Haapakangas V 50706 13,9a

7 Onboard Broline - Alapekkala K 70066 13,1a

8 Cash’em - Olofsson H 66214 12,4a

9 George Birdland* - Pakkanen T 50205 12,5a

10 Oleander Face - Hiltunen H 01036 11,9a

11 Mellby Dealer - Nilsson R 00726 12,3a

12 Odin Töll - Lindqvist M 26550 12,1a

A: 4 B: 8-3-5-10-11 C: 9-12-1-2-7-6

Här lär det gå undan när bilvingen släpper iväg fältet. Andover Streamline, Le Chapeau och Comewithaflash är mycket snabba bakom bilen. Le Chapeau säljer sig alltid dyrt i ledningen. Cash Em, Oleander Face och Mellby Dealer kliver in i matchen sista biten med klaff på vägen.

V64-förslaget

V64-1: 2,4,5,9,12, V64-2: 1,8,13,14, V64-3: 13 Yakari spik, V64-4: 6,7,8,12,14, V64-5: 3 Magnifik Brodde, spik, V64-6: 3,4,5,8,10,11

Tips i övriga lopp

Lopp 1: 8 Guli Vinn - 2 Trö Fax Stjärna - 6 Wilmer Flax Outs: 4 Olsims Arne, Lopp 2: 3 Vicomte d'Inverne - 10 Baystone W.F - 9 Rumour Has It Outs: 6 Sundsvik Marameo, Lopp 3: 6 Mr Faksen - 1 Hallsta Vinnex - 2 Vestpol Gladiator Outs: 5 Philip Lyn, Lopp 10: 1 Countdown Joke - 7 Stuart Little - 5 Alvena Costashorta Outs: 3 Goldshoe Flight