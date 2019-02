Sandra Eriksson satt i sulkyn bakom Glace Au Four. Ekipaget bidade sin tid i sjättepar invändigt under första varvet. Eriksson lyfte ut Glace Au Four ett spår och följde med i draget bakom Enoh Boko och Ikon Zon när dessa två attackerade över sista långsidan. Glace Au Four anföll i vida spår runt slutsvängen och plockade ned Ikon Zon i siste stegen mot mål. Kusken Sandra Eriksson toppar per dags dato lärlingslistan i landet. En prestation i sig när man har landets nordligaste bana som hemmaoval.

– Hon gick med fast huva i dag. Det blir intressant att se hur snabbt hon kan speeda när vi prövar ryckhuva, sa Marklund som vann själv satt i sulkyn när stoet vann debuten från dödens i imponerande stil sent på hösten som 4-åring.

I dag är Glace Au Four 7 år och mellan debutsegern och den måndag eftermiddag har det endast blir en seger ytterligare. Den gången galopperade hon bort närmare åttio meter från start, men vann ändå.

– Kapaciteten är det inget fel på. Hon har varit svår att hålla fräsch, men i vinter har det fungerat. Nu hoppas jag att hon kommer att ha poäng nog så att vi kan vara med i V75 i Boden i slutet av mars, sa Lars Marklund.

Den tävlingsdagen får vi med stor sannolikhet se 5-åriga Rally Funny som imponerade stort när hon lekte hem V4-4 i händerna på Ove A Lindqvist. Segertiden 1.14,6 över medeldistans på en bana där isytan skrapats bort natten mellan söndag och måndag.

– Hon blev lite lat i sin ensamhet över upploppet, men det här är en kanonhäst, sa Ove A Lindqvist. Vitsandsamatören Gunnar Bertilsson tränar.

Lunchdubbeloddset på ”Pitepaltkombinationen” Glace Au Four-Rally Funny blev hela 46,44.