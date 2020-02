Ishockey Nu är veckans avsnitt av Ett stenkast från Delfinen ute. Denna gång möter vi Per Savilahti Nagander – som berättar om allt från sina negativa tankar under de första åren i Luleå Hockey – till då Lars "Osten" Bergström ville bli av med honom. Han berättar också om när han hamnade på segerfest hemma hos Joel Lassinantti. "Han högg tag i brandsläckaren ute i korridoren – och när de öppnade dörren sprang han in och smällde av den", säger han i podcasten. Lyssna på avsnittet med Per Savilahti Nagander i spelaren ovan eller där poddar finns.