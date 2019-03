Oskar Sehlstedt hade under höstdelen av säsongen en räddningsprocent på 89.92. Efter nyår så hade han 90.00 i allettan, men i play off tre som tog Bodens HF till den allsvenska kvalserien har Sehlstedt bara släppt in två mål.

I bortamatchen mot Huddinge så räddade Sehlstedt 17 av 18 skott och i hemmamatchen mot Huddinge så räddade han 25 av 26 skott vilket ger imponerande räddningsprocent på drygt 95.

– Det var lite upp och ned under hösten, men efter att vi körde igång allettan så blev det mera stabilt. Jag har fått mycket hjälp av Daniel Larsson som har varit ett grymt bollplank, förklarar Sehlstedt.

Är det din bästa säsong i karriären så här långt?

– Det är svårt att jämföra säsonger. Det är ju längesedan jag var skadefri en hel säsong, men jag skulle nog säga att det är en av de bättre i alla fall.

Vad är känslan inför kvalserien?

– Det är väldigt inspirerande att få vara med på den här resan som vi har gjort. Det kommer att bli kul att få dra igång igen, säger Sehlstedt.

Bodens HF inleder med hemmamatch mot Kristianstad på torsdag.