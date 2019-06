I år är nästan 800 lag antal lag anmälda, i åldrarna mellan åtta och 17 år, till Piteå Summer Games från totalt 16 nationer. Till årets upplaga kommer lag från Tanzania, Guatemala, Mongoliet och Peru. Nytt för i år är en klass för flickor som är 17 år.

I P-14 klassen var Sunderby SK med och öppnade turneringen redan klockan åtta under fredagsmorgonen, då mötte Luleålaget det norska laget FK Brage Trondenes, en match som slutade mållöst. Enligt Otto Karlsson och Jakob Haraldsson hade de inte turen på sin sida.

– Vi spelade ut dem men hade lite otur. Vi hade flera bra chanser, öppet mål en gång men vi sköt över, säger Sunderbyns Otto Karlsson besviket efter matchen.

|

Hur långt tror ni att ni kommer kunna ta er i turneringen?

– Vi kommer vinna, säger grabbarna självsäkert.

Skulle ni säga att det är högre kvalité på motståndet här än i serien?

– Det beror på, kanske inte de som vi mötte nu, men vi möter bättre lag senare under turneringen.

När Sporten träffar Sunderbylaget är de på Noliaområdet och tar nya tag inför resterande matcher under cupen.

– Det är kul att komma iväg från Luleå och spela en turnering tillsammans med laget, konstaterar Jakob Haraldsson.

I samma klass spelar Öjeby IF/IBFF. Deras första match slutade med seger, 4–2 mot Blåmann IL, från Norge. Något som 14-årige Gabriel Lindström är nöjd med, även hur laget genomförde matchen,

– Det blev fyra straffar, två till dem och två till oss. Vi gjorde en bra match.

– Vi spelade faktiskt jättebra och Nawroz gjorde två mål, säger lagkompisen Saleh Rezaie och pekar på sin kompis Nawroz Ali Ahmadi.

Vad är det som är kul med att spela turneringen?

– Det är kul att möta olika lag från andra länder och att få vara med laget, säger Saman Jamehdar.

Under Piteå Summer Games spelas även vissa av matcher sent under fredagskvällen fram till midnatt under midnattssolen. Det är något som Öjeby IF/IBFF kommer få prova på, när de tar emot HauPa Valkoinen klockan 22.00.

– Det kommer bli kul. Vi har spelat under midnattssolen en gång tidigare, säger Gabriel Lindström.