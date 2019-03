Under fredagens tävling gjorde Johan Häggström ett superlopp och åkte in som femma. Under lördagens tävlingar stod Häggström åter för en bra prestation men fick nöja sig med att bli näst bästa svensk.

Johan Häggström åkte in på 16:e plats, 42,4 sekunder bakom vinnaren Johannes Hösflot Kläbo. Bästa svensk var inte långt framför dock. Det var Viktor Thorn som gled in 1,6 sekunder framför Häggström..

I den internationelle toppen blev det en dramatisk dag. Johannes Hösflot Kläbo och Alexander Bolsjunov var namnen det handlade om och där gick norrmannen segrande ur striden – tack vare en bruten stav.

De båda toppåkarna drog iväg tidigt och med några kilometer kvar höjde Bolsjunov tempot ordentligt. Kläbo svarade och precis när det var kontakt mellan åkarna igen så gick ryssens stav sönder.

Den fadäsen gav norrmannen utrymme och energi nog för att spurta på slutet och vinna loppet framför en rejäl tät på fem åkare. Ryssen Bolsjonov krigade sig tilbaka blev sjua (+17,4).

Efter sin mäktiga spurt har Kläbo nu ett försprång på 42 poäng ner till ryssen i totalställningen. Dessutom har han 52 sekunder att gå på till söndagenns jaktstart.

– Jag har en bra chans i morgon. Jag ska göra mitt, säger Kläbo till SVT:s sändning.

Efter loppet gick en till synes förbannad Bolsjunov rätt ut från stadionområdet.

– Han var nog inte helt nöjd efter detta. Jag förstår honom, kommenterar Kläbo till SVT.