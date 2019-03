V65-1 2140 meter auto.

1 Moonlight Black* - Pakkanen T 3260 17,4a

2 Tiia Tempest* - Särkiniva J 00050 16,0a

3 Gaius F. - Wahlberg T 24314 15,4a

4 Mooncake - Söderholm K 33806 17,1a

5 B.W.T.RockAndRoll* - Soronen J 2002d 15,2a

6 Jo Jo Gunne - Jaara M d2107 14,9a

7 Only in Time O.C. - Östman J 05441 14,5a

8 Polonaise - Pohjola V 0287d 15,4a

9 All the Better* - Jauhola M 56730 15,2a

10 Nuestro Amor - Eriksson S 1023d 13,7a

11 Hunter Dillon* - Joki P 40542 15,8a

12 Willy Fog* - Alapekkala K 2d482 14,5a

13 B.W.L.Ruthless - Forss M 45115 14,9a

A: 10-13-7 B: 3-12-11 C: 4-1-8-9-6-5-2

Nuestro Amor övertygade i några segrar när hon höll sig någorlunda lugn under fjolåret. Pullade bort sig i ett par lopp också. Högkapabel för klassen och kan segerstrida direkt i årsdebuten. Only In Time O.C: var bra vid segern i Umeå. Given på kupongen. B.W.L Ruthless är fartfylld. Hans spurt lär bita bra i det här sällskapet. Gaius F, Willy Fog och Hunter Dillon är en trio kapabla outsiders.

V65-2. 2140 meter auto.

1 Sofarsogood L.A. - Olofsson H 02100 17,7a

2 La Masse Monetaire* - Jokiniemi V 14000 13,7a

3 Goliath* - Pohjola V 50270 14,9a

4 B.W.L.Timekeeper - Jaara M 0d066 17,0a

5 Judgetrouble - Särkiniva J 23304 15,4a

6 Tommasi - Nilsson J 50004 15,9a

7 Mas Active* - Alamäki J 60531 14,4a

8 Global Tail - Forss M 433d4 14,8a

9 Jewel Zon* - Joki P 53071 14,8a

10 Reflexion - Viklund M 00803 16,7a

11 Hamilkar Boko - Dunder R 313d4 14,9a

12 Great Victory - Mikkonen J 51266 14,1a

13 Crown Ecus - Pakkanen T 5d030 14,5a

A: - B: 11-7-8-5-9-12-2 C: 6-4-3-10-13 (struken nr 1)

Ett öppet lopp. Hamilkar Boko ser ut att bli klar favorit. Visst kan han vinna men vi tycker att han är alldeles för mycket streckad i förhållande till chans. Mas Active avgjorde enkelt i spurten efter smygresa senast. Global Tail och Judgetrouble är hyfsade för klassen men har svårt att sätta pricken över i. Jewel Zon och Great Victory har skrällvunnit under vintern. Inte golvade här. La Masse Monetaire visade inget av värde senast. Kan vara riskabelt att döma hästen på den insatsen.

V65-3, 1640 meter volt:

1 Hildegun - Olofsson H 303dd 30,6

2 Risådina - Ådin B 02d30 30,5

3 Trö Fax Stjärna - Jauhola M 3k102 32,2

4 Hornnes Tore* - Söderholm K 03653 28,8

5 Tyrkisk Pepper* - Östman J 64403 30,1

6 Attack - Lindgren J 12223 30,0

1660:

7 Rotets Lucifer - Eriksson J 88430 27,1

8 Eldpil - Särkiniva J 5d5d5 28,8

9 Wilmer Flax - Alamäki J d0442 28,0

10 Bläs Laban - Eriksson L 31222 29,1

11 Fantom - Dunder R 010d3 28,3

12 Gullpål - Lindqvist O A 25660 29,2

13 Vindpärla - Engfors J 23460 28,8

14 Jacko Pojken - Nilsson R 55334 29,4

15 Blixten E.S. - Nilsson M M 30211 27,5

A: 11 B: 6-15-10-3-13-1-9-7-2 C: 4-8-12-5-14

Det kan vara helt fel att ta ställning i det här kallblodsloppet över kort distans, men känslan är att fartfyllda Fantom kan svepa fältet över sista långsidan. Han blir vår chansspik i omgången. Attack, Bläs Laban, Blixten E.S, Trö Fax Stjärna och årsdebuterande löftet Vindpärla är alla tuffa utmanare. Wilmer Flax och innerspårets Hildegun är också två fidusar om man väljer gardering.

V65-4 2140 meter auto.

1 Mr Vanheden - Eriksson J 00060 18,1a

2 Samuel von Bentz* - Jauhola M 04d42 18,2a

3 B.W.T.Alarm* - Jaara M k44d4 17,4a

4 Eurythmic* - Forss M d0354 16,7a

5 Pillow Melody* - Lindqvist O A dk334 15,3a

6 Sylvester Töll - Nyberg T 06754 18,6a

7 Judgeme L.A. - Olofsson H k0151 18,7a

8 Fairstorm* - Joki P dd400 16,6a

9 Pippi Makeba - Eriksson L 26364 18,2a

10 Amarula Bishop - Eriksson S 67427 18,8

11 Quadrifoglio - Pakkanen T 00505 15,1a

12 Bamse Å. - Lindqvist M 43200 16,6a

13 Kink Adviser - Särkiniva J 34052 20,6a

14 Countdown Joke - Alamäki J 40dd6 14,4a

15 Weasel W.F. - Nilsson R 03210 16,9a

A: 7-15 B: 2-5-6-14-4-9 C: 13-12-3-1-8-10-11

Judgeme L.A har varit bra i två segrar av sina tre senaste försök. Möter överkomligt motstånd här. Weasel W.F. övertygade när han vann i Umeå. Fick inte aktionen att stämma i starten därpå. Utmanar normalt. Samuel Von Bentz är en svårbedömd finsk gäst. Sylvester Töll höll start från dödens senast. Rysare här. Countdown Joke är bättre än vad raden visar.

V65-5, (LD-1). 2640 meter volt.

1 Mountain Hooligan* - Joki P 23311 15,9

2 Yakari - Söderholm K 30110 16,4

3 East Jahunga - Lindqvist O A 10500 14,9

4 Catch The Game - Forss M 3500d 10,6a

2660:

5 Gathania - Särkiniva J 32060 14,6

6 Rhesos Face - Jaara M 00207 14,1

7 Boulder Luke* - Pakkanen T 20163 15,1

8 Antonio America - Eriksson S 5d170 14,8

2680:

9 Victory Streamline - Engfors J 06536 14,0

10 Cash'em - Olofsson H 21460 15,1

11 Odin Töll - Lindqvist M 55020 14,5

12 Caligula F. - Eriksson J 60804 14,4

13 Oleander Face - Östman J 36401 13,1

14 Nochebuena Face - Viklund M 30600 13,9

15 Mellby Dealer - Nilsson R 72634 14,2

A: 1 B: 15-13-4-10-2-8-7 C: 14-11-5-3-6-9-12

Mountain Hooligan tog ledningen, släppte och vann sedan från vinnarhålet. Perfekt läge igen. Tippas. Mellby Dealer sköt till bra sista biten efter invändigt resa senast. Rundar de flesta. Oleander Face var ruggigt bra vid segern senast. Cash Em kan det mesta när han har en bra dag. Inte golvad med klaff på vägen. Yakari klarar distansen. Har svarat för flera bra lopp under vintern. Catch The Game testas av Mika Forss. Räknas. Antonio America kan allt ibland. Galopperade bort sig senast. Outsider här.

V65-6 (LD-2) 2140 meter auto.

1 Mellby Fog - Nilsson R 37416 14,5a

2 Höwings Undercover - Eriksson S 11043 16,0a

3 Atlas Eagra - Olofsson H 13211 15,2a

4 Dillon Power* - Eriksson J 02342 12,6a

5 MediasLittleToxic - Jakobsson P 33143 13,6a

6 Variety Show - Dunder R 42d36 13,7a

7 Bold Choice - Jokiniemi V 231d7 14,0a

8 Kentucky - Lindqvist O A 32302 13,2a

9 Dwight Sisu - Forss M 04244 15,0a

10 Pocket Rocket - Alamäki J 02745 13,4a

11 Flash Spruce* - Pakkanen T 01135 12,9a

12 Gigant Greenwood - Mikkonen J 70410 13,6a

13 Celsius Evo* - Joki P 30102 14,1a

14 Chintana Bananas - Östman J 12063 12,6a

15 X.Factor - Jauhola M 3d127 12,6a

A: 3 B: 13-8-5-2-15 C: 1-4-9-6-11-14-7-10-12

Atlas Eagra vann lekande lätt på en 15-tid senast. Spikas från bra läge bakom bilvingen. 13 Celsius Evo är stark. Rundar många felfri. Kentucky spurtade vasst som tvåa senast. På gång igen. Medias Little Toxic var bara sådär senast. Kan bättre. Höwings Undercover löper gediget. Skrällvarning. X Factor plockade ned Shiwer W.F från dödens i Skellefteå. Svårt läge här.

V65-förslaget, 432 rader

V65-1: 3,7,10,11,12,13 V65-2: 2,7,8,9,11,12, V65-3: 11 Fantom, spik, V65-4: 7,15, V65-5: 1,2,4,10,13,15, V65-6: 3 Atlas Eagra, spik

Tips i övriga lopp:

Lopp 7: 8 Star Credit-9 Pertti – 2 Hyacinth Outs: 5 Baystone W.F, Lopp 8: 4 Beer Befora Liquor – 2 So Chic – 5 Boston Flip Outs: 3 Dee Dee Dancer, Lopp 9: 14 Artie B Zet - 2 Finsweden – 11 Linneas Skyracer Outs: 8 Wasa Rebel, Lopp 10: 14 Niceguysdontbother – 8 Wikipedia – 6 Punxutawney Outs: 1 Boulder Pearl, Lopp 11: 9 Pinewood Man – 10 Wasa Windy – 2 Walk Out Outs: 5 Aphex A.F