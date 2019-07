Orientering

O-ringen Kolmården

Samtliga Norrbottningars placeringar efter 4 dagar (Elitklasserna och MTBO).

Lätt 3,5: 64) Lena Hörnqvist, OK Renen

Lätt 10,0: 20) Linda Lidman, OK Renen, 26) Mats Hedström, OK Renen,

Medelsvår 2,5: 27) Therese Pella, Vittjärvs IK

Medelsvår 4,0: 66) Magnus Bellander, Vittjärvs IK, 66) Irene Bellander, Vittjärvs IK

U2: 83) Ellen Bergkvist, OK Renen,

D10: 22) Vilma Kuokkanen, OK Renen, 59) Irma Ingvarsson, OK Renen,

H10: 77) Albin Berggren, OK Renen, 110) Erik Hörnqvist, OK Renen, 165) Knut Holmberg, Baik

D11: 25) Iris Bergqvist, OK Renen

H11: 58) Axel Engström, OK Renen

D12: 6) Minna Turesson, OK Renen, 97) Tova Holmgren, Baik, 99) Ella Hedström, OK Renen,

D12 kort: 19) Moa Timner, OK Renen,

H12: 61) Vilgot Kuokkanen, OK Renen, 54) Martin Larsson, Älvsby IF OK, 88) Hugo Pella, Vittjärvs IK

MTBO H12: 1) Melker Wollbrand, OK Renen.

H13: 11) Arvid Ingvarsson, OK Renen, 41) Eric Hasselström, OK Renen

D14: 81) Emma Hasselström, OK Renen, 100) Lisa Hörnqvist, OK Renen, 102) Tova Lindbäck, OK Renen.

D14 kort: 38) Moa Lundgren, Vittjärvs IK

H14: 36) Tim Lundberg, OK Renen, 137) Linus Nordin, OK Renen,

MTBO H14: 2) Albin Wollbrand, OK Renen.

D15: 25) Ella Turesson, OK Renen, 61) Matilda Aasa, OK Renen, 90) Klara Kivijärvi, OK Renen,

H15: 91) Oskar Ingvarsson, OK Renen, 170) Oskar Eriksson, OK Renen,

D16 Kort: 23) Emilia Wickbom, Vittjärvs IK

H16: 115) Simon Markström, OK Renen,

MTBO H16: 4) Anton Hedström, OK Renen.

D18 Elit: 1) Hanna Lundberg, OK Renen.

D18: 31) Anna Aasa, OK Renen, 77) Emmie Lindbäck, OK Renen, 85) Agnes Karlsson, Älvsby IF OK, 104) Hanna Svanberg, OK Renen,

H18: 18) Tobias Snell, OK Renen,

D20 Elit: 65) Elsa Christoffersson, OK Renen.

D21: 38) Sofia Westin, Vittjärvs IK, 57) Elin Lundgren, Vittjärvs IK, 81) Sigrid Holmgren, Baik, 84) Andrea Wickbom, Vittjärvs IK

D21 kort-1: 20) Linnea Sundström, Vittjärvs IK, 53) Sara Rensgård, OK Renen

D21 Lång: 11) Evelina Wickbom, Vittjärvs IK

H21 lång: 41) Rasmus Wickbom, Baik, 71) Albert Askengren, Baik.

H21-2: 45) Markus Lundberg, OK Renen.

H21 kort-1: 23) Anders Bennitz, OK Renen, 103) Carl Holmgren, Baik,

MTBO H21: 14) Magnus Karlsson, IFK Kiruna,

H35: 30) Niklas Barsk, Övertorneå IF, 36) Thomas Johansson, OK Renen

H35 kort: 44) Anders Lidman, OK Renen

D40 kort: 47) Catrin Ingvarsson, OK Renen, 60) Sofia Lundberg, OK Renen,

D40 motion: 43) Malin Kronholm Bergkvist, OK Renen, 60) Therese Rutqvist, Gammelstads IF, 62) Karolina Bennitz, OK Renen, 65) Lotta Torstensson, OK Renen,

H40 kort-1: 37) Daniel Granlund, OK Renen, 43) Jörgen Ingvarsson, OK Renen, 51) Jan Häggroth, OK Renen, 61) Martin Holmberg, Baik, 76) David Marklund, OK Renen,

MTBO D40: 3) Karin Wollbrand, OK Renen,

D45: 4) Lena Turesson, OK Renen,

D45 kort-2: 47) Kati Remes, OK Renen, 88) Ylva Timner, OK Renen,

D45 Motion: 63) Christine Hedström, OK Renen, 83) Linda Lundberg, OK Renen.

H45-1: 15) Claes Turesson, OK Renen, 48) Jonas Lundberg, OK Renen, 78) Martin Hasselström, OK Renen, 109) Fredrik Lundström, OK Renen,

H45-2: 29) Magnus Lindmark, IFK Kiruna,

H45 kort-1: 85) Rein Pella, Vittjärvs IK, 134) Mattias Lundgren, Vittjärvs IK

D50: 91) Maria Svanberg, OK Renen.

D50 kort: 59) Agneta Holmgren, Baik, 89) Anneli Wickbom, Vittjärvs IK, 133) Karin Enesund Tuoremaa, Vittjärvs IK

D50 Motion: 61) Ulrika Larsson, OK Renen,

H50 kort-1: 70) Mats Drugge, Vittjärvs IK, 63) Andres Nordin, OK Renen, 88) Peter Lundberg, OK Renen, 108) Anders Johansson, OK Renen,

H50-2: 17) Peter Westin, Vittjärvs IK, 34) Magnus Lundgren, I 19 IF, 98) Jan Christoffersson, OK Renen,

H50 Motion: 22) Björn Svanberg, OK Renen, 29) Mikael Hörnqvist, OK Renen,

D55 kort: 64) Gry Holmgren Hafskjold, Baik,

H55: 40) Frans Wickbom, I 19 IF, 57) Ingvar Isaksson, Seskarö IF, 98) Sven Öhrneling, OK Renen, 106) Ahti Aasa, Övertorneå IF,

H55 kort: 92) Kent Tuoremaa, Vittjärvs IK, 161) Mikael Kivijärvi, OK Renen,

D60: 34) Inger Vennberg, OK Renen, 64) Christina Nordström, Bodens Bandyklubb OS,

D60 Motion: 26) Harrieth Engström, Vittjärvs IK

H60: 42) Rickard Holmgren, Baik, 56) Rick McGregor, IFK Kiruna.

H60 MTBO: 21) Åke Gustafsson, Baik,

H60 kort: 90) Fredrik Holmgren, Baik, 99) Anders Rensgard, OK Renen,

D65: 22) Irene Danielsson, Piteå IF Orientering.

H65: 34) Jan Lindelöf, Seskarö IF, 35) Torbjörn Lundberg, Piteå IF Orientering

H65 kort: 105) Urban Engström, Vittjärvs IK

H65 Motion: 17) Dan Lidman, Piteå IF Orientering, 31) Henry Pilstål, OK Renen,

H70: 47) Robert Svartholm, Gammelstads IF,

D75: 15) Ann Persson, Piteå IF Orientering,

H80: 22) Gunnar Lindström, OK Renen