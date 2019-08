I lördagens medeldistans gällde distriktsmästerskapet alla tävlingsklasser från de yngsta till de äldsta. Och under söndagens ultralång gällde mästerskapstävlingarna tävlingsklasserna herrar och damer 18 och äldre.

De yngre ungdomarna hade en vanlig distriktstävling parallellt med distriktsmästerskapet i ultralång distans.

Resultat:

Piteå, DM-medel

Lördag, 24 augusti.

D21, 4 100 m: 1) Lena Turesson, OK Renen, 34.57, 2) Elsa Christoffersson, OK Renen, 48.56, 3) Andrea Wickbom, Vittjärvs IK, 49.26.

H21, 4 800 m: 1) Rasmus Wickbom, Bergnäsets AIK, 33.28, 2) Anders Bennitz, OK Renen, 34.35, 3) Thomas Johansson, OK Renen, 36.34, 12) Victor Henriksson, Seskarö IF, 1.04.43.

D18, 3 800 m: 1) Ellen Killmey, Vittjärvs IK, 46.28, 2) Agnes Karlsson, Älvsby IF OK, 49.15, 3) Emmie Lindbäck, OK Renen, 58.19.

D16, 3 600 m: 1) Ella Turesson, OK Renen, 34.44, 2) Edit Karlsson, Älvsby IF OK, 39.32, 3) Klara Kivijärvi, OK Renen, 40.56.

H16, 3 600 m: 1) Simon Markström, OK Renen, 34.38, 2) Aron Blomqvist, Vittjärvs IK, 42.19, 3) Oskar Ingvarsson, OK Renen, 53.33.

D14, 3 000 m: 1) Emma Hasselström, OK Renen, 31.15, 2) Mirjam Edin, OK Renen, 38.06, 3) Alva Engström, OK Renen, 39.23.

H14, 3 000 m: 1) Tim Lundberg, OK Renen, 24.33, 2) Mattias Killmey, Vittjärvs IK, 39.30, 3) Linus Nordin, OK Renen, 39.42.

D12, 2 800 m: 1) Minna Turesson, OK Renen, 20.38, 2) Iris Bergkvist, OK Renen, 27.39, 3) Tova Holmberg, Bergnäsets AIK, 28.05.

H12, 2 800 m: 1) Vilgot Kuokkanen, OK Renen, 21.43, 2) Hugo Pella, Vittjärvs IK, 27.23, 3) Viktor Jonsson, OK Renen, 31.49.

D10, 2 300 m: 1) Vilma Kuokkanen, OK Renen, 25.44, 2) Ellen Bergkvist, OK Renen, 27.10, 3) Tilde Nordlund, Bergnäsets AIK, 35.03.

H10, 2 300 m: 1) Hjalmar Edin, OK Renen, 24.34, 2) Albin Berggren, OK Renen, 25.24, 3) Olov Persson, OK Renen, 31.23.

D40, 3 800 m: 1) Catrin Ingvarsson, OK Renen, 41.14, 2) Sofia Lundberg, OK Renen, 51.31.

H40, 4 500 m: 1) Erik Olsson, OK Renen, 40.47, 2) Daniel Granlund, OK Renen, 41.31, 3) Johan Klippmark, Haparanda OK, 43.48.

D45, 3 300 m: 1) Karin Karlsson, Älvsby IF OK, 44.25, 2) Kati Remes, OK Renen, 52.31.

H45, 4 500 m: 1) Håkan Karlsson, Älvsby IF OK, 43.42, 2) Rikard Larsson, Älvsby IF OK, 54.36, 3) Rein Pella, Vittjärvs IK, 57.12.

D50, 3 300 m: 1) Carin Bergensten, Vittjärvs IK, 36.42, 2) Anette Lundström, Vittjärvs IK, 44.45, 3) Anneli Wickbom, Vittjärvs IK, 52.16.

H50, 4 100 m: 1) Mats Luspa, IFK Kiruna, 41.19, 2) Jan Christoffersson, OK Renen, 44.31, 3) Anders Nordin, OK Renen, 51.52, 7) Kjell Henriksson, Seskarö IF, 1.29.56.

H55, 4 100 m: 1) Frans Wickbom, I 19 IF, 36.39, 2) Ingvar Isaksson, Seskarö IF, 41.18, 3) Lars Lundkvist, Seskarö IF, 43.27.

D60, 2 600 m: 1) Inger Vennberg, OK Renen, 38.35, 2) Angela Nilsson, Skellefteå OK, 41.54, 3) Daina Julia Dagis, OK Renen, 1.27.21.

H60, 3 800 m: 1) Tore Eriksson, Arvidsjaurs OK, 44.10, 2) Richard Holmgren, Bergnäsets AIK, 45.41, 3) Sture Norén, Älvsby IF OK, 46.08.

H65, 3 300 m: 1) Roland Jansson, Älvsby IF OK, 43.40, 2) Per Öhlund, Gustavsbergs OK, 1.02.59, 3) Hans Ylipää, Seskarö IF, 1.03.50.

H70, 3 400 m: 1) Matts Engvall, Bodens Bandyklubb OS, 41.05, 2) Conny Lagerskog, Arvidsjaurs OK, 51.36, 3) Eje Andersson, Bodens Bandyklubb OS, 54.31.

H75, 3 400 m: 1) Roland Lundqvist, Arvidsjaurs OK, 47.32, 2) Gösta Klippmark, Haparanda OK, 1.22.03.

H80, 2 800 m: 1) Gunnar Lindström, OK Renen, 47.42, 2) Runar Marktin, Arvidsjaurs OK, 51.58, 3) Stig Lindskog, Visborgs OK, 1.00.11.

U1, 2 000 m: 1) Kerstin Lundqvist, OK Sarven, 25.34, 2) Valter Jänkänpää, OK Sarven, 28.18, 3) Elis Nordberg, Piteå IF Orienteringsklubb, 36.20.

U2, 2 300 m: 1) Max Granberg, Piteå IF Orienteringsklubb, 29.18, 2) Astrid Lundqvist, OK Sarven, 31.11, 3) Malva Granberg, Piteå IF Orienteringsklubb, 33.27.

Öppen motion 1, 2 300 m: 1) Roos Herbach, Vittjärvs IK, 36.58.

Öppen motion 3, 2 800 m: 1) Ingrid Persson, OK Renen, 29.09, 2) Henrik Berglund, Klubblös, 33.39, 3) Erika Lundström, OK Renen, 42.03.

Öppen motion 5, 3 000 m: 1) Erik Jänkänpää, OK Sarven, 25.53, 2) Linda Lidman, OK Renen, 32.22, 3) Karolina Bennitz, OK Renen, 37.15.

Öppen motion 7, 3 400 m: 1) Björn Svanberg, OK Renen, 49.26, 2) Maria Holmberg, Bergnäsets AIK, 49.57, 3) Magdalena Lindvall, OK Renen, 1.16.08.

Öppen motion 8, 4 800 m: 1) Anders Dahlin, OK Sarven, 43.26, 2) Anders Lidman, OK Renen, 49.11, 3) Martin Granberg, IFK Mora OK, 49.33.

Piteå, DM-ultralång

Söndag, 25 augusti.

D21, 13 900 m: 1) Andrea Wickbom, Vittjärvs IK, 2.17.55, 2) Elsa Christoffersson, OK Renen, 2.22.52.

H21, 18 100 m: 1) Rasmus Wickbom, Bergnäsets AIK, 2.24.56, 2) Tobias Snell, OK Renen, 2.33.42, 3) Melker Pettersson, OK Renen, 2.41.14.

D18, 8 500 m: 1) Ella Turesson, OK Renen, 1.36.16, 2) Ellen Killmey, Vittjärvs IK, 1.45.04, 3) Agnes Karlsson, Älvsby IF OK, 1.51.33.

H18, 10 400 m: 1) Simon Markström, OK Renen, 1.41.00, 2) Martin Lundström, Vittjärvs IK, 1.52.29.

D16, 4 700 m: 1) Klara Kivijärvi, OK Renen, 59.24, 2) Edit Karlsson, Älvsby IF OK, 1.08.22.

H16, 5 100 m: 1) Aron Blomqvist, Vittjärvs IK, 58.20, 2) Oskar Eriksson, OK Renen, 1.04.25.

D14, 4 000 m: 1) Emma Hasselström, OK Renen, 42.06, 2) Mirjam Edin, OK Renen, 43.54, 3) Alma Hedlund, OK Renen, 48.21.

H14, 4 000 m: 1) Tim Lundberg, OK Renen, 30.40, 2) Linus Nordin, OK Renen, 42.35.

D12, 3 000 m: 1) Minna Turesson, OK Renen, 22.14, 2) Iris Bergkvist, OK Renen, 25.06, 3) Tova Holmberg, Bergnäsets AIK, 31.22.

H12, 3 000 m: 1) Vilgot Kuokkanen, OK Renen, 21.35, 2) Martin Larsson, Älvsby IF OK, 24.45, 3) Hugo Pella, Vittjärvs IK, 27.20.

H12 Kort, 2 900 m: 1) Vidar Jänkänpää, OK Sarven, 42.56.

D10, 2 900 m: 1) Ellen Bergkvist, OK Renen, 26.19, 2) Astrid Lundqvist, OK Sarven, 29.30.

H10, 2 900 m: 1) Ville Sundqvist, OK Renen, 22.21, 2) Albin Berggren, OK Renen, 27.21, 3) Hjalmar Edin, OK Renen, 28.19.

D40, 7 800 m: 1) Sofia Lundberg, OK Renen, 1.42.06, 2) Karin Karlsson, Älvsby IF OK, 2.10.26.

H40, 13 000 m: 1) Johan Klippmark, Haparanda OK, 1.59.02, 2) Martin Holmberg, Bergnäsets AIK, 2.13.41, 3) Jan Häggrot, OK Renen, 2.22.14.

H45, 10 400 m: 1) Håkan Karlsson, Älvsby IF OK, 1.40.03, 2) Rikard Larsson, Älvsby IF OK, 2.01.38, 3) Rein Pella, Vittjärvs IK, 2.19.31.

D50, 5 500 m: 1) Inger Vennberg, OK Renen, 1.21.43, 2) Angela Nilsson, Skellefteå OK, 1.44.43.

H50, 10 400 m: 1) Mats Luspa, IFK Kiruna, 1.35.06, 2) Peter Lundberg, OK Renen, 2.13.07, 3) Jonas Hedlund, OK Renen, 2.25.15.

H55, 8 500 m: 1) Ingvar Isaksson, Seskarö IF, 1.31.08, 2) Lars Gren, Jokkmokks SK, 1.36.04, 3) Sven Örnerling, OK Renen, 2.01.58.

H60, 8 500 m: 1) Henry Barsk, Övertorneå IF, 1.30.48, 2) Richard Holmgren, Bergnäsets AIK, 1.31.16, 3) Sture Norén, Älvsby IF OK, 1.39.26.

H65, 7 200 m: 1) Roland Jansson, Älvsby IF OK, 1.36.32, 2) Per Öhlund, Gustavsbergs OK, 1.44.22, 3) Jan Lindelöf, Seskarö IF, 1.53.27.

H70, 5 500 m: 1) Matts Engvall, Bodens Bandyklubb OS, 1.13.57, 2) Conny Lagerskog, Arvidsjaurs OK, 1.24.33, 3) Kjell Mörtberg, Bodens Bandyklubb OS, 1.32.48.

H75, 5 500 m: 1) Ove Johansson, IK Örnen Måttsund, 1.33.53, 2) Gösta Klippmark, Haparanda OK, 2.13.37.

H80, 4 900 m: 1) Runar Marktin, Arvidsjaurs OK, 1.24.46, 2) Stig Lindskog, Visborgs OK, 1.50.16, 3) Per-Anders Brännström, Arvdsjaurs OK, 2.04.56.

U1, 2 300 m: 1) Valter Jänkänpää, OK Sarven, 19.13, 2) Kerstin Lundqvist, OK Sarven, 19.41, 3) Vilmer Eriksson, Piteå IF Orienteringsklubb, 22.46.

Öppen motion 1, 2 900 m: 1) AnnCatrin Norberg, Piteå IF Orienteringsklubb, 23.49.

Öppen motion 3, 3 000 m: 1) Roos Hersbach, Vittjärvs IK, 44.43, 2) Sylvia Brännström, OK Renen, 1.02.10, 3) Therese Pella, Vittjärvs IK, 1.05.42.

Öppen motion 5, 4 000 m: 1) Jimmy Bergkvist, OK Renen, 42.23, 2) Anders Killmey, Vittjärvs IK, 45.23, 3) Mikael Sundberg, OK Sarven, 46.04.

Öppen motion 7, 3 000 m: 1) Mikael Kivijärvi, OK Renen, 48.10, 2) Magdalena Lindvall, OK Renen, 57.57, 3) Anders Rensgard, OK Renen, 1.37.03.

Öppen motion 9, 6 900 m: 1) Anders Dahlin, OK Sarven, 54.11, 2) Robert Sandberg, OK Roslagen, 59.07, 3) Provlöpare , Piteå IF Orienteringsklubb, 1.14.58.

Öppen motion 10, 5 100 m: 1) Anders Lidman, OK Renen, 47.31, 2) Evelina Christoffersson, OK Roslagen, 1.02.49, 3) Kati Remes, OK Renen, 1.18.15.