Nykomlingen i division 3 fortsätter att rada upp nyförvärv. Sedan tidigare har klubben presenterat en lång lista med meriterade nyförvärv i spelare som Anton Andersson, Viktor Aurell, Per Mettävainio, Linus Johansson och Johan Isaksson.

Nu har man gjort klart med ytterligare en trio spelare.

Det handlar bland annat om Linus Olsson som tidigare har spelat i klubbar som Piteå IF, Infjärdens SK och GMFF i division 2. Han har dessutom miljötränat med Bodens BK under klubbens tid i Superettan. Nu är den offensive spelaren klar för Harads. Han kommer senast från spel med Öjeby IF.

– Har hittills under träningarna visat upp ett irrationellt spel med bra speed och avslut, säger Harads spelande tränare Marcus Eriksson i en kommentar på klubbens webbsajt.

Klubben har även gjort klart med backen Emil Fredriksson från Vittjärv.

– Kombinerar rappa fötter med härlig attityd och blir därmed automatiskt en stark kandidat till en ytterbacksplats.

Och Christoffer Öhman, en vänsterfotad back som närmast kommer ifrån Alterdalen.

– Fin teknik och blick som med lite fysisk finslipning har potential att skörda framgångar även på högre nivå.