Luleålaget fick en bra start på matchen och hade med sig 2–2 inför andra perioden efter mål av Tobias Lindstedt och Linus Grönlund. Men sedan började genomklappningen.

– Vi gör en fruktansvärt dålig match. Vi gör kanske två-tre bra byten precis i första perioden. Sedan konstaterar vi att det här behöver vi inte göra fullt ut och lägger ner verksamheten. Vi spelar fruktansvärt dålig innebandy i 58 minuter. Vi kommer inte alls upp i nivå så har haft ett snack. Vi har samlat styrkorna och vi ska minsann få ut något positivt av det här, konstaterar IBK Luleås tränare Per Aronsson.

I mittakten fick man inte spelet att stämma och hemmalaget från Umeå gick ifrån till 4–2. Mycket på grund av att man drog på sig fyra utvisningar i andra perioden.

– Spelet blir väldigt sönderryckt i andra perioden när vi drar på oss så många utvisningar. Vi hade något bra på gång, men när vi åker på så många utvisningar som vi gör har vi inte riktigt förmågan att vända på det. En dålig insats och vi kräver mer av oss själva.

Sista perioden blev inte den mycket bättre. När slutsignalen gick stod 10–3 på resultattavlan. Linus Grönlund tröstmålade med fem minuter kvar av matchen.

– Jag kastar om lite i femmorna inför tredje. De får in ett turmål i början och då blir det tuffare. Vi kliver upp och skapar lägen men får inte in bollen. De täcker eller så tar den i stolpen. När vi kliver upp och pressar, kontrar de och får då in bollen. Det är för mycket utvisningar idag. Vi har 18 utvisningsminuter och det är alldeles för mycket, avslutar Aronsson.