Det blev ett tungt slut på premiären för IFK Luleå borta mot nykomlingen Umeå FC Akademi.

IFK, som ses som seriefavorit tillsammans med Timrå, Ytterhogdal och Piteå, började visserligen med att ta ledningen efter tolv minuters spel via nyförvärvet från Boden, Max Wårell. Framspelad av Assam Yassine.

Ändå var inte IFK-tränaren André Bylund nöjd med lagets start.

– Vi startar matchen jävligt mjukt. Första tio var vi inte bra. De fick vinna duellerna och andrabollarna. Vi släppte visserligen inte till några målchanser och kom själva till några chanser. Sen blev vi bättre och bättre och hade 1–0 i halvtid och på så vis kändes det okej, säger Bylund.

I paus var stort fokus på att höja närkampsspelet, vinna fler andrabollar och komma till avslut. Men resultatet blev endast marginellt bättre. Och ju längre matchen led desto mer initiativ gav IFK Luleå bort till UFC.

– Sista kvarten ger vi bort det fullständigt, vilket är lite märkligt eftersom vi varit starkast där under försäsongen. De gjorde byten och fick in energi, men det var inte så att de bytte in så mycket skickliga spelare. Vi blir alldeles för mjuka.

I 90:e minuten lyckades också Umeå FC Akademi få in en kvittering efter en bollvinst högt upp i planen som gav William Andersson-Junkka skottläge utanför straffområdet.

– Ett bra avslut i bortre hörnet, men för mesigt från vår sida, konstaterar Bylund.

I slutet öste IFK på framåt och gick ner på en tvåbackslinje. Men några lägen för ett segermål hann aldrig skapas.

– Det är surt. Jag tror bara att de hade ett skott på mål i matchen och det gick in. Vi har 8–1 i hörnor, någon boll i ribban och ett fint skott av Assam i första halvlek som målvakten tippar ut utanför krysset. Vi skulle punkterat matchen i halvtid, men är inte nog effektiva.

Du låter väldigt besviken.

– Jo, det är jag. Det här är en match vi bara ska vinna. Det kände vi innan matchen också att vi skulle ha plockat hem tre poäng. Men det går inte att ställa ut skorna, man måste kämpa för det också.

Hur går ni vidare?

– Nu har vi gjort bort premiären på bortaplan så nu väntar Skogsvallen och Timrå hemma. Då måste inställningen vara mycket bättre än vi visade idag.