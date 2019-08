Sedan två år tillbaka studerar och spelar jättetalangen för Riksbasketgymnasiet i Luleå.

Under sitt tredje år på skolan får han nu en utbildningsplats hos BC Luleå.

– Det känns fantastiskt roligt att spela på en högre nivå än förut. Det är den högsta nivån som finns i Sverige och en bra möjlighet för mig, säger Pelle Larsson i ett pressmeddelande.

En utbildningsplats innebär att Larsson fortfarande tillhör RIG Luleå och kommer finnas tillgänglig för matcher med laget.

– Jag ser fram emot en bra träningsmöjlighet och även att få spela på en högre nivå än vanligt. Det är ett sätt att pusha mig själv att fortsätta utvecklas, konstaterar Larsson.

Under sommaren har den 194 centimeter långe guarden spelat U18-EM med Sverige och var klart lagets mest framstående spelare. Under turneringen snittade han 15,8 poäng, 7,1 returer och 5,5 assist per match.

Trots att han finns tillgänglig för matchande hos basketgymnasiet, ska han alltså träna och spela med BC Luleå.

– Jätteroligt att vi kunde hitta ett samarbete med RIG Luleå och erhålla en utbildningsplats åt honom så att han hittar rätt nivå på nästa steg i utvecklingen. För mig som coach känns det väldigt inspirerande att få jobba med en ung talang som Pelle. Det blir jättekul att följa hans resa under året, säger tränare Peter Öqvist i samma pressmeddelande.