"Med rekommendation från RF och Folkhälsomyndigheten så har Tävlingskommittén kommit fram att man gör en avvikelse från dagens tävlingsbestämmelser hur ett kval skall spelas detta på grund av rådande omständigheter kring coronaviruset, Detta betyder att de två återstående omgångarna i denna kvalserie inte kommer att spelas."

Så skriver bandyförbundet på sin hemsida. Då behöver inte Kalix Bandy åka till Stockholm på söndag och lagets säsong är slut.

– Bandyförbundet fattade beslutet. Vi hade en dialog under morgonen och förmiddagen och för oss kändes det bara onödigt att spela klart säsongen när det ändå är avgjort. Det är hälsoaspekten som trumfar allt annat nu och det är bra, säger Kalix Bandys ordförande John Mannberg.

|

Det var Västanfors som hade skickat in en förfrågan till förbundet om att få slippa spela resten av kvalet. Under onsdagskvällen pratade Sporten med Kalix lagkapten Jonathan Johansson. Han hoppades också att kvarvarande matcher ska ställas in med tanke på smittorisken som kommer med att resa till Stockholm.

Rent ekonomiskt gör detta ingen större skillnad, tror ordföranden.

– Allt är redan betalt och jag tror att det blir svårt att få tillbaka de pengarna, säger Mannberg.

Säsongen över då. Ni blir kvar i allsvenskan, men hoppades på bättre än kval?

– Vi ville mer den här säsongen. Vi har haft en uttalad treårsplan för att gå upp och etablera oss i elitserien. Den planen behöver revideras och vi får nog börja om på en ny treårsplan. Men målsättningen är fortfarande glasklar: Vi ska upp, men vi ska inte gå upp förrän vi är redo. Att bli något lindansargäng är inte något vi vill.

Behöver ni få in bättre spelare då?

– Nej, jag vill inte säga att vi har bra eller dåliga spelare. Vi har många spelare med potential, men visst finns det spelartyper som vi saknar. Däremot handlar det inte om att någon är dålig, säger Mannberg och fortsätter:

– Det finns en del spelare där ute som vi tittar på.