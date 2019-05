Spelaren ifråga är den amerikanska guarden Natisha Hiedeman, som spelade basket för Marquette college den senaste säsongen.

Där snittade hon 31 minuter, 17,6 poäng, 6 returer och 4,6 assist per match.

– Natisha Heidman var en av spelarna jag fick upp ögonen för direkt och har nu följt under våren med spänning, säger Robin Sandberg och tillägger:

– Under hennes collegetid med Marquette var hon en stor ledare och kunde både skapa för sig själv och andra.

Den 22-åriga amerikanskan utsågs under sitt sista år till Big east player of the year, och valdes sedan som 18:e spelare i WNBA-draften av Minnesota Lynx.

Kort därefter blev hon dock bortbytt till Connecticut Sun där hon inte lyckades att ta en plats.

– Natisha har varit ett hett alternativ från första början. Med henne får vi en spelare som kan bidra i alla delar av spelet. Hon var väldigt nära att ta en plats i WNBA och kommer riktigt motiverad till sin första säsong i Europa”, säger klubbdirektören Christer Sehlin.

Texten kommer uppdateras.