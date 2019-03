Slutspelet började för Luleå Basket men det första segerjublet satt långt inne. Efter en svag inledning blev det ett hemmalag som ständigt behövde jaga efter bortalaget Högsbo.

– Jag sa det innan och jag tror att det här blir en av de här tuffaste kvartsfinalserierna och det är bra. Det är kul, säger Anna Barthold efter matchen.

Göteborgarna tog kommandot och styrdes till stor del av sina amerikanska stjärnor, Tiasha Gray och Alexis Hyder, som gjorde 28 poäng tillsammans under den första halvleken.

Norrbottningarna var endast i ledning en gång under de inledande 20 minuter men när första 20 var spelade var underläget 37–38.

– De fick komma in lite för långt med sina starka insidespelare och det var något som snackade om i halvtid att vi måste steppa upp.

Det svajiga spelet fortsatte dock till en början för Luleå Basket och bortalaget klev i mitten av tredje i väg till en åtta poängs stor ledning.

– Vi hade några missar men samtidigt ska man komma ihåg att vi har 40 minuter på oss. Det är också något vi har snackat om att vi inte får stressa upp över det som står på tavlan, säger kaptenen.

Hemmalaget såg skärrade ut men då klev lagkaptenen Anna Barthold fram. Tillsammans med Chastity Reed stod hon för ett par viktiga defensiva spel och samtidigt levererade båda framåt. Precis efter att Högsbo missat chanserna att kliva från ytterligare fick Barthold möjligheten att kliva rätt igenom två bortaförsvarare och sänka två überviktiga poäng som innebar kvittering.

– Behöver jag brotta ner två spelare för att vi ska vinna så gör jag det. Jag har haft problem under säsongen med min fot men nu är det slutspel och då är det bara köra all in.

I och med det så började Luleå så sakteliga vakna till liv och kunde gå ifrån. Ett tag var ledningen med 11 poäng men efter mer slarv blev det spännande hela vägen fram till slutsignal.

Då klev Antonija Sandric fram och sänkte ett par avgörande treor vilket fastställde slutsiffrorna till 83–76.

– Det kommer säkert bli några justeringar till onsdagsmatchen, men generellt så känner jag att vi har bättre svar på deras offensiv i slutet än vad vi hade i första halvleken, säger Anna Barthold summerande.

Nu har laget nästa match i Göteborg där kvartsfinal nummer två kommer att spelas.

– Vi vill försvara vårt SM-guld och ska vi göra det så måste vi slå alla lag. Nu åker vi ner på onsdag och har matchboll.

