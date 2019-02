KLASS Motion D 10 10 km: 1) Lisa Larsson, Älvsby IF,40:33, 2) Agnes Orädd, Älvsby IF,40:35, 3) Hilda Olovsson, Älvsby IF, 40:55, 4) Elly-Margreth Sikku, Soppero SF, 41:28.

KLASS Motion H 10 10 km 1) Tim Lundberg,Luleå Gjutarens IF,38:19 2) Ivar Labba, Älvsby IF,42:52 3) Sture Lundström, Älvsby IF SK,51:00 4) Niklas Gustavsson,Hemmingsmarks SK,51:33 5) Martin Larsson, Älvsby IF,55:39 6) Viktor Blomquist,Älvsby IF,55:40 7) Erik Hägglöv,, 1:12:36.

KLASS U-klass 10 km 1) Johanna Nilsson,, 1:17:07 2) Alida Hellgren,, 1:17:53

KLASS U-klass 20 km 1) Jakob Gyllenbåga,, 1:29:10 2) Oskar Gyllenbåga,, 1:36:59 3) Urban Landström,, 2:13:48

KLASS Motion D 20 20 km 1) Kristina Kivijärvi,OK Renen, 1:01:58 2) Elsa Larsson,Sävast Ski Team, 1:17:45 3) Anna Rimpi,Jokkmokks SK, 1:18:09 4) Cornelia Nilsson,Strömnäs GIF, 1:24:17 5) Liv Larsson,Svensby SK, 1:25:23 6) Gisela Bjursell,Norsjö skidor, 1:30:15, 7) Emilia Bergman,Bodens SK, 1:33:05 8) Johanna Elenius,Klubblös, 1:42:26 9) Emma Nyström,, 1:42:49 10) Emma Gustavsson,Hemmingsmarks SK, 1:45:58 11) Gunilla Bodin,Sunderby SK, 1:57:01 12) Katarina Eriksson, Sjulsmarks SK, 2:05:45 13) Jenny Sundström,Kågedalens SK, 2:14:53 14) Maria Therese Bygdin,Kåge, 2:14:54

KLASS Motion H 20 20 km 1) Elias Hortlund,Älvsby IF, 1:07:00 2) Thomas Johansson,OK Renen, 1:07:09 3) Tobias Snell,Luleå Gjutarens IF, 1:08:13 4) Kalle Tuuri,Älvsby IF, 1:10:13 5) Peter Fredriksson,Kalix SK, 1:11:18 6) Ola Eriksson,FMTIS IF, 1:26:46 7) Jerry Bergman,Bodens SK, 1:33:05 8) Lorentz Eriksson,Svensby SK, 1:41:20

KLASS H 21 40 km 1) Hannes Boström,IFK Arvidsjaur Skid., 1:50:05 2) Martin Bergvall,Strömnäs GIF, 1:52:30 3) Jonny Nilimaa,AXA Sports Club, 1:52:31 4) Mats Henriksson,I 19 IF, 1:52:32 5) Erik Skott,Aapua IF, 1:52:41 6) Johan Samuelsson,SK Järven, 1:53:02 7) Tobias Nilsson,IFK Umeå, 1:53:37 8) Bernt Niva,IFK Kiruna, 1:53:38 9) Johannes Rautio,Vittangi SK, 1:58:14 10) Henrik Blom,Rejlers IF, 1:58:17 11) Mats Johansson,Vittangi SK, 1:58:49 12) Lucas Skott,Aapua IF, 1:58:55, 13) Daniel Larson,Överkalix IF, 1:59:00 14) Marcus Nilsson,StiL, 1:59:04 15) Stig Lundmark,IFK Arvidsjaur Skid., 1:59:07 16) Joakim Ståhl,Järbo IF, 2:00:38 17) Henrik Strand,AXA Sports Club, 2:00:47 18) Simon Sundberg,Skellefteå XC, 2:01:33 19) Rasmus Wickbom,I 19 IF, 2:02:01 20) Robert Boman,Strömnäs GIF, 2:03:03 21) Olof Burström,SK Järven, 2:03:07 22) Markus Ranner, Luleguttene, 2:05:28 23) Markus Lidman,Hemmingsmarks SK, 2:06:38 24) Espen Traeldal,AXA Sports Club, 2:06:58 25) Olle Berggren,Älvsby IF, 2:07:05 26) Mikael Stenkvist,Sävast Ski Team, 2:07:20 27) Jesper Matti,Bodens SK, 2:08:16

28) Fredrik Mäki,Aapua IF, 2:08:36 29) Kenneth Hagman,Sv Marinvaror, 2:09:15 30) Tomas Hedström,FMV Sport, 2:09:58 31) Robin Olsson,Roslagsbro IF, 2:10:08 32) Jan-Olov Nilsson,Svappavaara AIF, 2:10:12 33) Mattias Nilsson,Luleguttene, 2:10:15 34) Henrik Risberg,Svensby SK, 2:11:34 35) Per-Eric Ervasti,Högbo GIF, 2:12:36, 36) Hans Bäckström,Lulekamraterna, 2:12:42 37) Jörgen Söderlund,Luleå Gjutarens IF, 2:12:43 37) Pether Arvidsson,Jokkmokks SK, 2:12:43 39) Håkan Olsson,Aapua IF, 2:12:49 40) Ulf Rudlund,Jukkasjärvi IF, 2:13:08, 41) Hans Bodin,Sävast Ski Team, 2:13:24 42) Christer Köhler,Abisko IoIK, 2:14:25 43) Joonas Lämsä,Motala AIF SK, 2:15:27 44) Martin Larsson,Storfors SK, 2:16:29 45) Roger Lundqvist,Råneå SK, 2:16:33 46) Andreas Salmi,Jukkasjärvi IF, 2:16:54 47) Lennart Jonsson,IFK Arvidsjaur Skid., 2:17:17 48) Robin strålberg,Lkab fritid, 2:18:13 49) Gunnar Ågrahn,Lycksele IF, 2:18:58 50) Mattias Jaako,Team Experience, 2:19:07 51) Magnus Thorebäck,Jukkasjärvi IF, 2:19:14 52) Henrik Johansson,Jukkasjärvi IF, 2:19:57 53) Tomas Wennström,OK Vargen Kalix, 2:20:01 54) Robin Berg,Lycksele IF, 2:20:24 55) Olle Edström,AXA Sports Club, 2:22:00 56) Daniel Berggren,Jävre IF, 2:22:04 57) Markus Palokangas,Alatornion Pirkat, 2:23:01 58) Kenth Eriksson,IFK Arvidsjaur Skid., 2:23:13 59) Gunnar Ölund,Skellefteå XC, 2:23:18 60) Hans Fjellborg, Jukkasjärvi IF, 2:23:33 61) Johan Lindgren,Uppsala Vasaloppsklu, 2:24:29 62) Johan Klippmark,Vattenfalls IF, 2:24:57 63) Mats Nordin,Lulekamraterna, 2:25:06 64) Jens Kärrman,Luleguttene Skid, 2:25:19 65) Emil Bengtsson Ranneberg,Stockholm, 2:25:25 66) Conny Lagerskog,IFK Arvidsjaur Skid., 2:25:49 67) Peter Andersson,IFK Arvidsjaur Skid., 2:26:05 68) Kenny Vesterberg, Jukkasjärvi IF, 2:26:09, 69) Philips Östman,IFK Arvidsjaur Skid., 2:26:10 70) Henrik Henriksson,Jukkasjärvi IF, 2:26:13 71) Nils Ola Sikku,Soppero SF, 2:26:57 72) Mattias Johnselius,Kalix SK, 2:27:09 73) Anton Boman,Byske SK, 2:27:55 74) Simon Mattson,Aapua IF, 2:27:59 75) Patrik Jonsson,Jokkmokks SK, 2:28:12 76) Magnus Emauelsson,IFK Kiruna, 2:28:19 77) Lorens Hallnor,IFK Arvidsjaur Skid., 2:28:44 78) Petter Nilsson,AXA Sports Club, 2:29:55 79) Kay Rung,Svensby SK, 2:30:50 80) Marko Hyrkäs,Team Tornedalen IF, 2:34:31 81) Niklas Vanhatalo,Luleå Gjutarens IF, 2:34:45 82) Zakarias Åström,Norrfjärdens IF, 2:35:08 83) Ulf Johansson,FMTIS IF, 2:35:21 84) Pekka Vanha,Tornion Latu ja Polk, 2:36:44 85) Mikael Mansikka,Team Tornedalen IF, 2:37:12 86) Jakob Sandström,Överkalix IF, 2:37:57 87) Bosse Björnfot,Kalix SK, 2:38:16, 88) David Björnström,LKAB Fritid, 2:38:41 89) David Funck,Strömnäs GIF, 2:39:46 90) Victor Forsberg,Norrfjärdens IF, 2:41:23 91) Krister Rosendahl,Luleguttene, 2:41:37 92) Jan-Erik Grahn,Antnäs BK, 2:43:54, 93) Petter Larsson,Vittangi SK, 2:44:25 94) Erik Risén,Kalix SK, 2:44:54 95) Simon Tjärnberg,AXA Sports Club, 2:47:01 96) Markus Lindström,Lulekamraterna, 2:47:05 97) Håkan Petersson,I 19 IF, 2:47:30, 98) Lars Öberg, Strömnäs GIF, 2:47:34 99) Henrik Blom,Storöns IK, 2:49:04 100) Elias Landin,Jukkasjärvi IF, 2:49:52 101) Per Nordlander,Arjeplogs SK, 2:50:11 102) Anton Johansson,Kalix SK, 2:50:15 103) Magnus Röjlind,Malmbergets AIF, 2:51:13 104) Simon Viklander,AXA Sports Club, 2:51:45 105) Joakim Malmström,AXA Sports Club, 2:51:56 106) Jörgen Lindmark,Skellefteå XC Club, 2:53:37 107) Mathias Lyngmark,Gellivare EC, 2:54:14 108) Victor Tjärnberg,AXA Sports Club, 2:54:31 109) Alexander Harald,Skellefteå, 2:54:40 110) Mikael Filipp,Team Tornedalen IF, 2:57:41 111) Daniel Emriksson,Vittangi SK, 2:58:00 112) David Berg,Klubblös, 3:01:10 113) Oskar Ågren,Pajala IF, 3:01:22 114) Johan Aldrin,Hemmingsmarks SK, 3:02:03 115) Kent Tuoremaa,Sävast Ski Team, 3:02:05 116) Nils Nyberg,Lulekamraterna, 3:03:02 117) Mattias Kenttä,AXA Sports Club, 3:03:38 118) Oscar Nilsson,Luleå Gjutarens IF, 3:05:02 119) Henrik Jakobsson,Jokkmokks SK, 3:05:22 120) Oskar Abrahamsson,XC Pite, 3:07:08 121) David Åhman,Antnäs BK, 3:07:13 122) Josef Esberg,Sunderby SK, 3:07:21 123) Magnus Tjärnberg,Luleå, 3:07:23 124) Joel Karlsson,Avans SK, 3:08:11

125) Lars Nyström,Storfors SK, 3:08:13 126) Viktor Rönnbäck,Luleå, 3:08:42 127) Simon Vestin,Bodens SK, 3:09:20 128) Johan Andersson,AXA Sports Club, 3:10:00 129) Bo Hedemalm,OK Renen, 3:11:54 130) Måns Eriksson,Ronneby OK, 3:11:55 131) Björn Lundsten,Sävast Ski Team, 3:19:38 132) Gustaf Svensson,StiL, 3:21:06 133) Lennart Jakobsson,Jokkmokks SK, 3:24:38 134) Joachim Berggren,Svensby SK, 3:28:03 135) Brynolf Björnfot,Kalix SK, 3:32:16 136) David Nilsson,Överkalix IF, 3:37:12 137) Dick Olovsson,AXA Sports Club, 3:50:30 138) Olof Lindberg,Öjebyn, 3:54:50 139) Emil Persson,Överkalix IF, 4:05:01 140) Anders Nystedt,Avans SK, 4:28:55

KLASS D 21 40 km 1) Nina Lintzén,OK Renen, 2:06:34 2) Magdalena Pajala,Piteå Elit SK, 2:06:35 3) Emma Bergström,Kalix SK, 2:12:44 4) Anna Lindgren,Råneå SK, 2:33:57 5) Josefine Enesund Tuorema,IK Studenterna, 2:39:49 6) Camilla Eknor,AXA Sports Club, 2:41:04 7) Johanna Lundkvist,Kalix SK, 2:55:25 8) Maria Tuomi,Malå IF, 3:06:33 9) Monica Nutti Blind,Soppero SF, 3:07:01 10) Carina Nutti Sikku,Soppero SF, 3:07:02 11) Cecilia Karlsson,Malmbergets AIF, 3:13:07 12) Stella Persson,Strömnäs GIF, 3:26:43 13) Marika Lindberg,Öjebyn, 3:51:25 14) Linda Drugge,IFK Kiruna, 4:02:14 15) Helena Lundkvist,Avans SK, 4:28:53

KLASS Motion 40 40 km 1) Simon Markström,Luleå Gjutarens IF,

2:05:51 2) Simon Tornberg,Pajala IF, 2:23:59 3) Fredrik Engström,OK Renen, 2:29:27 4) Samuel Jonsson,OK Renen, 2:30:52 5) Krister Berglund,Sävast Ski Team, 2:32:35 6) Stefan Södersten,AXA Sports Club, 2:32:43 7) Thomas Brännström,Piteå, 2:34:53 8) Anders Palo,Korpilombolo GIF, 2:35:30 9) Hampus Frennemo,IFK Kiruna, 2:37:13, 10) Roland Törngren,Luleå Gjutarens IF, 2:39:50 11) Inge Axelsson,AXA Sports Club, 2:39:53 12) Olov Granström,Älvsby IF Skidor, 2:43:50 13) Kristoffer Hendler,Sävast Ski Team IF, 2:44:07 14) Marcus Lejon,Antnäs BK, 2:44:09 15) Micke Jonsson,Stadium IF, 2:44:38 16) Lars Oscarsson,Hortlax SK, 2:46:37 17) Joel Rahme,Arlanda-Märsta SK, 2:46:53 18) Johan Nyström,AXA Sports Club, 2:47:10 19) Kenneth Nordmark,Sävast Ski Team, 2:47:49 20) Tomas Olsson,AXA Sports Club, 2:47:51 21) Eric Andersson,AXA Sports Club, 2:49:59 22) Robert Andersson,Antnäs BK, 2:52:59 23) Johan Åhlin,Strömnäs GIF, 2:54:25 24) Bert Krekula,Sunderby SK, 2:54:45 25) Urbaan Fägnell,CCC1000 SK,

2:56:51 26) Lennart Krekula,IFK Kiruna, 2:59:03 27) Jeanette Nilsson,Luleå Gjutarens IF, 2:59:49 28) Nina Olovsson,AXA Sports Club, 3:01:15 29) Herbert Gunell,IKSU, 3:03:04 30) Josefine Spett,Klubblös, 3:03:05 31) Jan Therell,Klubblös, 3:04:59 32) Marina Dahl,Skellefteå SK, 3:07:32 33) Olof Matti,Soppero SF, 3:08:21 34) Anssi Korkala,Kalix SK, 3:09:28 35) Matilda Niemi,Gellivare SA, 3:10:45 36) Björn Jonsson,Sunderby SK, 3:11:23 36) Lars Sandström,AXA Sports Club, 3:11:23 38) Niclas Sieppi,S-E Bankens IF, 3:11:45 39) Mikael Edström,Strömnäs GIF, 3:11:50 40) Mikael Storeide,Telia idrott o FF, 3:12:45 41) Anders Forsling,LF Norrbotten, 3:13:27 42) Muaz Alzouhy,Luleå, 3:14:51 43) Rickard Jonsson,IF Berguven, 3:17:12 43) David Jonsson,Norrfjärdens IF, 3:17:12 45) Simon Hällström,AXA Sports Club, 3:23:14 46) Veronica Lundkvist,Piteå, 3:25:04 47) Andreas Sundström,Sunderby SK, 3:25:52 48) Ekaterina Osipova,Luleå Gjutarens IF, 3:26:32 49) Lars-Erik Karlsson,Älvsby IF SK, 3:26:57 50) Tommy Bergström,Bodens SK, 3:27:53 51) Linda-Maria Krekula,AXA Sports Club, 3:28:41 52) Gunilla Granström,Älvsby IF Skidor, 3:30:03 53) Erik Vallin, Trafikverkets FF, 3:30:04 54) Eva Bodin,Sävast Ski Team, 3:30:19 55) Johan Pettersson,Klubblös, 3:31:55 56) Göran Kihlanki,CIS,

3:32:40 57) Jens Pohjanen,Sävast Ski Team IF, 3:34:22 58) Malin Vikström,AXA Sports Club, 3:35:40 59) Lovisa Axelsson,AXA Sports Club, 3:37:09 60) Tor Strålberg,Kiruna, 3:37:15 61) Monica Spett,Klubblös, 3:39:23 62) Anna-Carin Mattson,Aapua IF, 3:39:34 63) Sara Rosander,Antnäs BK, 3:43:23 64) Linda Rosander,Antnäs BK, 3:44:18 65) Johan Eriksson,Hortlax, 3:45:57 66) Emil Johansson,Klubblös, 3:46:04, 67) Johanna Krekula,Luleå Gjutarens IF, 3:48:40 68) Åke Mattsson,Telia Idrott o FF, 3:51:21 69) Jessica Segerlund,Avans SK, 3:51:36 70) Lars Lundström,Vittangi SK, 3:55:04 71) Maud Lindmark,Vittangi SK, 3:55:05, 72) Henrik Bylund,Sävast Ski Team, 4:12:51 73) Martina Thoms,AXA Sports Club, 4:16:26