Skidkul 1

2,8 km: 1) Felix Selin, IFK Kiruna, 07:30.1, 2) Henrik Fjellborg, Gellivare Skidallians, 07:30.6, 3) Bernt Niva, IFK Kiruna, 07:47.1, 4) Mats Johansson, Pikkupalo XC, 08:10.1, 5) Magnus Lindmark, IFK Kiruna, 08:33.3, 6) Maja Majbäck, Jukkasjärvi IF, 08:33.8, 7) André Esberg, -, 08:52.6, 8) Therese Patomella, Jukkasjärvi IF, 08:54.6, 9) Henrik Johansson, Jukkasjärvi IF, 09:20.4, 10) Christer Köhler, NLL, 09:52.3, 11) Joel Hammarström, -, 10:11.6, 12) Petter Johansson, Jukkasjärvi IF, 10:15.8, 13) Östen Pekkari, -, 10:20.9, 14) Martin Bysell, Esrange FF, 10:33.5, 15) Edit Söderlind, IFK Kiruna, 10:56.8, 16) Fredrik Söderlind, IFK Kiruna, 10:57.4, 17) Ola Paganus, IFK Kiruna, 11:05.3, 18) Klara Johansson, Jukkasjärvi IF, 11:34.2, 19) Andreas Partapuoli, Jukkasjärvi IF, 11:42.2, 20) Frida Lind Oja, Jukkasjärvi IF, 11:46.4, 21) Eddie Tornberg, IFK Kiruna, 11:47.2, 22) Albin Paganus, IFK Kiruna, 11:57.4, 23) Emilia Hörnström, IFK Kiruna, 11:57.9, 24) Jakob Gunnare, IFK Kiruna, 12:27.4, 25) Turina Johansson, Jukkasjärvi IF, 12:37.7, 26) Nils-Henrik Allas, IFK Kiruna, 13:21.8, 27) Vega Lind Oja, Jukkasjärvi IF, 13:28.8, 28) Sally Johansson, Jukkasjärvi IF, 13:33.8, 29) Tyra Johansson, Jukkasjärvi IF, 13:36.4, 30) Sofia Johansson, Jukkasjärvi IF, 13:37.1, 31) Elenor Söderlind, IFK Kiruna, 13:37.5, 32) Olivia Söderlind, IFK Kiruna, 13:38.5, 33) Elvira Niva, IFK Kiruna, 13:45.3, 34) Florens Utsi, IFK Kiruna, 13:58.4, 35) Lisbet Naartijärvi, Kiruna Kommun, 14:12.7, 36) Sussi Johansson, Jukkasjärvi IF, 14:18.3, 37) Måns Hörnström, IFK Kiruna, 14:55.3, 38) Malin Hörnström, IFK Kiruna, 14:55.7, 39) Stefan Tornberg, IFK Kiruna, 15:22.3, 40) Elin Paganus, IFK Kiruna, 15:29.4, 41) Kristina Lindmark, IFK Kiruna, 15:33.4, 42) Ebba Jannok, Duoddaras, 15:39.3, 43) My Gunnelbrand, IFK Kiruna, 15:46.9, 44) Alva Svonni, Jukkasjärvi IF, 15:48.0, 45) Freja Partapuoli, Jukkasjärvi IF, 15:48.3, 46) Lis Svonni, Jukkasjärvi IF, 15:50.3, 47) Ellen Lahti, Jukkasjärvi IF, 16:07.4, 48) Mimmi Lindmark, IFK Kiruna, 16:23.9, 49) Larry Lindmark, LKAB, 16:25.0, 50) Wilma Stöckel, IFK Kiruna, 16:39.8, 51) Pelle Stöckel, IFK Kiruna, 16:42.5, 52) Jan Gunnare, IFK Kiruna, 16:49.8, 53) Torsten Nilimaa, IFK Kiruna, 16:55.3, 54) Jennika Lindblad, LKAB, 17:08.1, 55) Monika Lind, Jukkasjärvi IF, 17:46.1, 56) Lea Monlund, -, 18:01.8, 57) Ellen Hetta, IFK Kiruna, 18:07.5, 58) Filip Pounu, -, 18:16.9, 59) Alvina Niva, IFK Kiruna, 18:37.9, 60) Malin Martinsson Niva, Kiruna Kommun, 18:39.7, 61) Antte Allas, Duoddaras, 18:57.5, 62) Noak Bergenstråle, IFK Kiruna, 19:06.7, 63) Elsa Åström, -, 19:31.1, 64) Björn Åström, LKAB, 19:32.1, 65) Ovlla Jannok, Duoddaras, 21:17.0, 66) Ylva Esberg, -, 21:29.3, 67) Lukas Pounu, -, 21:30.7, 68) Edit Wennberg, IFK Kiruna, 21:46.1, 69) Sara Karin Hetta, IFK Kiruna, 21:53.3, 70) Wilma Utsi Palomäki, IFK Kiruna, 22:32.1, 71) Jenny Palomäki, -, 22:32.5, 72) Erik Åström, -, 22:49.3, 73) Elin Åström, -, 22:50.5, 74) Meja Esberg, -, 23:00.0, 75) Meija Wahlberg, IFK Kiruna, 23:07.8, 76) Ludvig Knudsen, -, 23:25.6, 77) Patrik Knudsen, -, 23:28.2, 78) Fanny Pounu, -, 24:28.8, 79) Alfred Esberg, IFK Kiruna, 24:48.0, 80) Johan Esberg, IFK Kiruna, 24:48.4, 81) Folke Lahti, Jukkasjärvi IF, 26:12.5, 82) Stefan Lahti, LKAB, 26:13.9, 83) Noomi Monlund, -, 26:52.3, 84) Anna Monlund, -, 26:52.7, 85) Meya Johansson, Jukkasjärvi IF, 29:44.8, 86) Dan Keinström, -, 29:45.4, 87) Therese Johansson, -, 29:45.8, 88) John Ante Wahlberg, IFK Kiruna, 32:37.3, 89) Malte Esberg, -, 32:41.7, 90) Tobias Esberg, LKAB, 32:42.3,