Skidor Total DM Sprint 2019 Prolog

D 11, 1,1 km: 1) Maja Stridsman, Luleå Gjutarens IF, 2) Ebba Drugge, Ersnäs IF, 3) Clara Lundberg, Älvsby IF SK, 4) Julia Matti, Rosvik IK, 5) Saga Persson, Kalix SK, 6) Linnèa Persson, Kalix SK, 7) Moa Wikström, Sävast Ski Team IF,

H 11, 1,1 km: 1) André Jonsson, Strömnäs GIF, 2) Jack Edström, Strömnäs GIF, 3) Axel Engström, Luleå Gjutarens IF, 4) Ville Malmström, Strömnäs GIF, 5) Joel Östman, Luleå Gjutarens IF,

D 12, 1,1 km: 1) Märta Johansson, Luleå Gjutarens IF, 2) Agnes Isaksson, Sävast Ski Team IF, 3) Svea Pettersson, Älvsby IF SK, 4) Ellen Lundholm, Strömnäs GIF, 5) Selma Johansson, Strömnäs GIF, 6) Juvina Agerfalk, Sävast Ski Team IF, 7) Alice Broström, Sävast Ski Team IF, 8) Ellen Virding, Bodens SK, 9) Olivia Jonsson, Sävast Ski Team IF, 10) Ester Törngren, Sävast Ski Team IF, 11) Delia Aidanpää, Sunderby SK, 12) Elina Paulin, Bodens SK, 13) Saga Lingman, Sunderby SK, 14) Elvira Åkerlund, Strömnäs GIF, 15) Nora Pouliot, Sunderby SK,

H 12, 1,1 km: 1) Martin Engström, Bodens SK, 2) Melker Wollbrand, Luleå Gjutarens IF, 3) Edvin Nilsson, Sävast Ski Team IF, 4) Alvin Svonni, Jukkasjärvi IF, 5) Einar Olsson, Kalix SK, 6) Martin Larsson, Älvsby IF SK,

D 13, 1,1 km: 1) Emmy Johansson, Gällivare SK, 2) Agnes Säfström-Niemi, Kalix SK, 3) Unni Häggrot, Jukkasjärvi IF, 4) Mirakel Lind, Jukkasjärvi IF, 5) Turina Johansson, Jukkasjärvi IF, 6) Josefin Persson, Kalix SK,

H 13, 1,1 km: 1) Ulrik Jonsson, Strömnäs GIF, 2) Samuel Gustafsson, Luleå Gjutarens IF, 3) Alexander Wärne, Bodens SK, 4) Emil Snell, Luleå Gjutarens IF, 5) Tor Kronholm, Luleå Gjutarens IF, 6) Arvid Ingvarsson, Luleå Gjutarens IF, 7) Rasmus Normann, Strömnäs GIF, 8) Theo Hadebrant, SK Gränsen, 9) Viktor Blomquist, Älvsby IF SK,

D 14, 1,1km: 1) Diana Söderberg, Kalix SK, 2) Vera Vennberg, Sävast Ski Team IF, 3) Lovisa Isaksson, Luleå Gjutarens IF, 3) Alma Hedlund, Luleå Gjutarens IF, 5) Felicia Westin, Sävast Ski Team IF, 6) Isabell Åberg, Luleå Gjutarens IF, 7) Hedda Schulz, Sunderby SK, 8) Emma Antonsen, Sävast Ski Team IF, 9) Asta Oja, Jukkasjärvi IF, 10) Ella Larsson, Luleå Gjutarens IF, 11) Lisa Hörnquist, Luleå Gjutarens IF, 12) Elina Nordholme, Strömnäs GIF,

H 14, 1,1km: 1) Filip Enberg, Strömnäs GIF, 2) Jim Blomqvist, Luleå Gjutarens IF, 3) Emil Berglund, Strömnäs GIF, 4) Tim Lundberg, Luleå Gjutarens IF, 5) Albin Berglund, Hemmingsmarks Skidklubb, 6) William Roberts, Sävast Ski Team IF, 7) Nils Johansson, Sävast Ski Team IF,

D 15, 1,1 km: 1) Alva Isaksson, Sävast Ski Team IF, 2) Lisa Larsson, Älvsby IF SK, 3) Ella Johansson, Sävast Ski Team IF, 4) Klara Granljung, Kalix SK, 5) Klara Kivijärvi, Luleå Gjutarens IF,

H 15, 1,1 km: 1) Linus Antonsen, Sävast Ski Team IF, 2) Oscar Säfström-Niemi, Kalix SK, 3) Martin Lundholm, Luleå Gjutarens IF, 4) Albert Marjeta, Kalix SK, 5) Jesper Lundholm, Strömnäs GIF, 6) Oskar Ingvarsson, Luleå Gjutarens IF, 7) Arvid Welin, Ersnäs IF, 8) Anton Ökvist, Ersnäs IF, 9) Nikolaj Riekkola, Luleå Gjutarens IF, 10) Sune Ögren, Jukkasjärvi IF,

D 16, 1,1 km: 1) Lisa Eriksson, Strömnäs GIF, 2) Elsa Larsson, Sävast Ski Team IF, 3) Therese Patomella, Jukkasjärvi IF, 4) Lovisa Broström, Sävast Ski Team IF, 5) Saga Norberg, Ersnäs IF, 6) Hilda Olovsson, Älvsby IF SK, 7) Emma Johansson, Sävast Ski Team IF, 8) Jasmine Persson, Kalix SK,

H 16, 1,1 km: 1) Theo Mattei, Sävast Ski Team IF, 2) Simon Markström, Luleå Gjutarens IF, 3) Victor Berglund, Bodens SK, 4) Johan Nevanperä, Sävast Ski Team IF,

D 17-18, 1,1 km: 1) Lisa Ingesson, Strömnäs GIF, 2) Sofia Lundkvist, Kalix SK, 3) Nelly Stenman, Älvsby IF SK, 4) Moa Pettersson-Waara, Antnäs BK, 5) Sanna Nordholme, Strömnäs GIF, 6) Sara Brännström, Luleå Gjutarens IF, 7) Malin Sundén, Strömnäs GIF, 8) Elsa Holmbom, Sävast Ski Team IF,

H 17-18, 1,1 km: 1) Ludvig Fredriksson, Strömnäs GIF, 2) Martin Lundström, Bodens SK, 3) Alexi Pirttikoski, Kalix SK,

D 19-20, 1,1 km: 1) Moa Nilsson, Sävast Ski Team IF, 2) Hilma Törngren, Sävast Ski Team IF, 3) Carolina Westin, Sävast Ski Team IF, 4) Emilia Riekkola, Sävast Ski Team IF, 5) Emma Gustafsson, Bodens SK,

H 19-20, 1,1 km: 1) Elias Antonsen, Sävast Ski Team IF, 2) Eric Granström, Strömnäs GIF, 3) Petter Johansson, Sävast Ski Team IF, 4) Jakob Lindehag, Strömnäs GIF, 5) Elias Hortlund, Älvsby IF SK,

D 21-, 1,1 km: 1) Ebba Stenman, Älvsby IF SK,

H 21-, 1,1 km: 1) Simon Stenberg, Kalix SK,

H 35-, 1,1 km: 1) Peter Johansson, Luleå Gjutarens IF,

H 40-, 1,1 km: 1) Jonas Persson, Ersnäs IF,

Total DM Sprint 2019 FINAL

D 11, 1,1 km :1) STRIDSMAN Maja, Luleå Gjutarens IF, 2)DRUGGE Ebba, Ersnäs IF, 3)LUNDBERG Clara, Älvsby IF SK, 4) MATTI Julia, Rosvik IK, 5) PERSSON Saga, Kalix SK, 6)PERSSON Linnèa, Kalix SK, 7) WIKSTRÖM Moa, Sävast Ski Team IF,

H 11, 1,1 km :1) JONSSON André, Strömnäs GIF, 2)ENGSTRÖM Axel, Luleå Gjutarens IF, 3) EDSTRÖM Jack, Strömnäs GIF, 4) MALMSTRÖM Ville, Strömnäs GIF, 5)ÖSTMAN Joel, Luleå Gjutarens IF,

D 12, 1,1 km :1) ISAKSSON Agnes, Sävast Ski Team IF, 2) JOHANSSON Märta, Luleå Gjutarens IF, 3) PETTERSSON Svea, Älvsby IF SK, 4) LUNDHOLM Ellen, Strömnäs GIF, 5) AGERFALK Juvina, Sävast Ski Team IF, 6) JOHANSSON Selma, Strömnäs GIF, 7) BROSTRÖM Alice, Sävast Ski Team IF, 8) AIDANPÄÄ Delia, Sunderby SK, 9) JONSSON Olivia, Sävast Ski Team IF 10) TÖRNGREN Ester, Sävast Ski Team IF, 11) VIRDING Ellen, Bodens SK, 12) PAULIN Elina, Bodens SK, 13) LINGMAN Saga, Sunderby SK, 14) ÅKERLUND Elvira, Strömnäs GIF, 15) POULIOT Nora Sunderby SK,

H 12, 1,1 km :1) ENGSTRÖM Martin, Bodens SK, 2) WOLLBRAND Melker, Luleå Gjutarens IF, 3) NILSSON Edvin, Sävast Ski Team IF, 4) SVONNI Alvin, Jukkasjärvi IF, 5) OLSSON Einar, Kalix SK, 6) LARSSON Martin, Älvsby IF SK,

D 13, 1,1 km :1) JOHANSSON Emmy, Gällivare SK, 2) SÄFSTRÖM-NIEMI Agnes, Kalix SK, 3) HÄGGROT Unni, Jukkasjärvi IF, 4) LIND Mirakel, Jukkasjärvi IF, 5) JOHANSSON Turina, Jukkasjärvi IF, 6) PERSSON Josefin, Kalix SK,

H 13, 1,1 km :1) JONSSON Ulrik, Strömnäs GIF, 2) GUSTAFSSON Samuel, Luleå Gjutarens IF, 3)KRONHOLM Tor, Luleå Gjutarens IF, 4) SNELL Emil, Luleå Gjutarens IF, 5) WÄRNE Alexander, Bodens SK, 6) INGVARSSON Arvid, Luleå Gjutarens IF, 7) NORMANN Rasmus, Strömnäs GIF, 8) HADEBRANT Theo, SK Gränsen, 9) BLOMQUIST Viktor, Älvsby IF SK,

D 14, 1,1 km :1) SÖDERBERG Diana, Kalix SK, 2) VENNBERG Vera, Sävast Ski Team IF, 3) ISAKSSON Lovisa, Luleå Gjutarens IF, 4) WESTIN Felicia, Sävast Ski Team IF, 5) HEDLUND Alma, Luleå Gjutarens IF, 6) ÅBERG Isabell, Luleå Gjutarens IF, 7) LARSSON Ella, Luleå Gjutarens IF, 8) SCHULZ Hedda, Sunderby SK, 9) ANTONSEN Emma, Sävast Ski Team IF, 10) OJA Asta, Jukkasjärvi IF, 11) HÖRNQUIST Lisa, Luleå Gjutarens IF

H 14, 1,1 km :1) ENBERG Filip ,Strömnäs GIF, 2) BLOMQVIST Jim, Luleå Gjutarens IF, 3) BERGLUND Albin, Hemmingsmarks Skidklubb, 4) BERGLUND Emil, Strömnäs GIF, 5) LUNDBERG Tim, Luleå Gjutarens IF, 6) ROBERTS William, Sävast Ski Team IF, 7) JOHANSSON Nils, Sävast Ski Team IF,

D 15, 1,1 km :1) ISAKSSON Alva, Sävast Ski Team IF, 2) LARSSON Lisa, Älvsby IF SK, 3) JOHANSSON Ella, Sävast Ski Team IF, 4) GRANLJUNG Klara, Kalix SK, 5) KIVIJÄRVI Klara, Luleå Gjutarens IF,

H 15, 1,1 km :1) SÄFSTRÖM-NIEMI Oscar, Kalix SK, 2) ANTONSEN Linus, Sävast Ski Team IF, 3) MARJETA Albert, Kalix SK, 4) LUNDHOLM Martin, Luleå Gjutarens IF, 5) LUNDHOLM Jesper, Strömnäs GIF, 6) INGVARSSON Oskar, Luleå Gjutarens IF, 7) WELIN Arvid, Ersnäs IF, 8) ÖKVIST Anton, Ersnäs IF, 9) RIEKKOLA Nikolaj, Luleå Gjutarens IF, 10) ÖGREN Sune, Jukkasjärvi IF,

D 16, 1,1 km :1) ERIKSSON Lisa, Strömnäs GIF, 2) LARSSON Elsa, Sävast Ski Team IF, 3) PATOMELLA Therese, Jukkasjärvi IF, 4) BROSTRÖM Lovisa, Sävast Ski Team IF, 5) OLOVSSON Hilda, Älvsby IF SK, 6) JOHANSSON Emma, Sävast Ski Team IF, 7) NORBERG Saga, Ersnäs IF, 8) PERSSON Jasmine, Kalix SK,

H 16, 1,1 km :1) MATTEI Theo, Sävast Ski Team IF, 2)MARKSTRÖM Simon, Luleå Gjutarens IF, 3) BERGLUND Victor, Bodens SK, 4) NEVANPERÄ Johan, Sävast Ski Team IF,

D 17-18, 1,1 km :1) BRÄNNSTRÖM Sara, Luleå Gjutarens IF, 2) INGESSON Lisa, Strömnäs GIF, 3) STENMAN Nelly, Älvsby IF SK, 4) NORDHOLME Sanna, Strömnäs GIF, 5) LUNDKVIST Sofia, Kalix SK, 6) PETTERSSON-WAARA Moa, Antnäs BK, 7) SUNDÉN Malin, Strömnäs GIF, 8) HOLMBOM Elsa, Sävast Ski Team IF,

H 17-18, 1,1 km :1) FREDRIKSSON Ludvig, Strömnäs GIF, 2) LUNDSTRÖM Martin, Bodens SK,) PIRTTIKOSKI Alexi, Kalix SK,

D 19-20, 1,1 km :1) NILSSON Moa, Sävast Ski Team IF, 2) TÖRNGREN Hilma, Sävast Ski Team IF, 3) WESTIN Carolina, Sävast Ski Team IF, 4) RIEKKOLA Emilia, Sävast Ski Team IF, 5) GUSTAFSSON Emma, Bodens SK,

H 19-20, 1,1 km :1) ANTONSEN Elias, Sävast Ski Team IF, 2) HORTLUND Elias, Älvsby IF SK, 3) GRANSTRÖM Eric, Strömnäs GIF, 4) LINDEHAG Jakob, Strömnäs GIF, 5) JOHANSSON Petter, Sävast Ski Team IF,

D 21-, 1,1 km :1)STENMAN Ebba, Älvsby IF SK,

H 21-, 1,1 km :1) STENBERG Simon, Kalix SK,

H 35-, 1,1 km :1) JOHANSSON Peter, Luleå Gjutarens IF,

H 40-, 1,1 km :1) PERSSON Jonas, Ersnäs IF,

Total DM Distans 2019

D 0-8, 0,5 km:Elma Aidanpää, Sunderby SK, Freya Antonsen, Sävast Ski Team IF, Felicia Boström, Sävast Ski Team IF, Maria Breistrand, Luleå Gjutarens IF, Silje Edström, Strömnäs GIF, Maja Engström, Bodens SK, Ester Eriksson, Sävast Ski Team IF, Julia Jonsson, Bodens SK, Cornelia Nyström, Brändöns IF, Vilja Nyström, Brändöns IF, Elin Olsson, Kalix SK, Emma Olsson, Kalix SK, Novalie Persson, Kalix SK, Eleonora Pirttikoski, Kalix SK, Ellen Stridsman, Luleå Gjutarens IF, Sally Vennberg, Sävast Ski Team IF, Ellen Vestin, Sävast Ski Team IF,

H 0-8, 0,5 km:Noah Albino Sandström, Sävast Ski Team IF, Filip Bergstedt, Sävast Ski Team IF, Eddie Erikehn, Bodens SK, Albin Eriksson, Sävast Ski Team IF, Melker Lundberg, Sävast Ski Team IF, Milton Lundberg, Sävast Ski Team IF, Emil Sandberg Swärdh, Bodens SK, Sixten Simonsson, Sävast Ski Team IF, Milo Wikström, Sävast Ski Team IF, Oskar Åberg, Luleå Gjutarens IF, Aaron Åsberg, Sävast Ski Team IF, Liam Åström, Sävast Ski Team IF,

D 9, 1,5 km:1) Tyra Johansson, Jukkasjärvi IF, 05:49, 2) Alma Svonni, Jukkasjärvi IF, 06:20, 3) Linnea Agerfalk, Sävast Ski Team IF, 06:23, 4) Signe Nyström, Brändöns IF, 06:33, 5) Winna Lind, Jukkasjärvi IF, 06:39, 6) Tuva Berglund, Bodens SK, 06:41, 7) Tide Sammelin, Jukkasjärvi IF, 06:46, 8) Edith Pettersson, Älvsby IF SK, 06:47, 9) Ellen Lingman, Sunderby SK, 07:26, 10) Nora Åsberg, Sävast Ski Team IF, 07:31, 11) Klara Bergstedt, Sävast Ski Team IF, 07:43, 12) Elsa Nelson, Bodens SK, 07:50, 13) Fanny Barchéus, Sävast Ski Team IF, 07:54, 14) Hilda Marttala, Sävast Ski Team IF, 07:57, 15) Havanna Furskog Haapasaari, Sävast Ski Team IF, 08:03, 16) Leah Glaas, Bodens SK, 08:28, 17) Ebba Vestin, Sävast Ski Team IF, 08:34, 18) Cornelia Johansson, Sävast Ski Team IF, 08:35, 19) Tove Ström Järverud, Sävast Ski Team IF, 08:41, 20) Sara Eriksson, Sävast Ski Team IF, 08:42, 21) Elviira Pirttikoski, Kalix SK, 09:11,

H 9, 1,5 km:1) Lucas Jonsson, Sävast Ski Team IF, 06:23, 2) Elton Simons, AXA SC, 07:00, 3) Julius Antonsen, Sävast Ski Team IF, 07:20, 4) Isak Granström, Sunderby SK, 07:48, 5) Hjalmar Johansson, Strömnäs GIF, 08:08, 6) Liam Berglund, AXA SC, 15:14,

D 10, 1,5 km:1) Thelma Falk, Luleå Gjutarens IF, 05:21, 2) Vega Oja, Jukkasjärvi IF, 05:42, 3) Adina Aidanpää, Sunderby SK, 05:45, 3) Rebecka Drugge, Ersnäs IF, 05:45, 5) Vilma Kuokkanen, Luleå Gjutarens IF, 06:09, 6) Freja Partapuoli, Jukkasjärvi IF, 06:20, 7) Irma Ingvarsson, Luleå Gjutarens IF, 06:41, 8) Vilma Gunnari, Sävast Ski Team IF, 07:21, 9) Sally Erikehn, Bodens SK, 08:49,

H 10, 1,5 km:1) Ole Breistrand, Luleå Gjutarens IF, 05:21, 2) Ivar Kronholm, Luleå Gjutarens IF, 05:24, 3) Malte Kempe, Luleå Gjutarens IF, 05:37, 4) Elias Åberg, Luleå Gjutarens IF, 05:59, 4) Philip Fredriksson, Luleå Gjutarens IF, 05:59, 6) Arvid Olsson, Kalix SK, 06:06, 7) Edvin Nyström, Brändöns IF, 06:12, 8) Alfon Granberg, Brändöns IF, 06:35, 9) Vincent Persson, Kalix SK, 07:22, 10) Erik Hörnquist, Luleå Gjutarens IF, 07:24, 11) Nils Welin, Ersnäs IF, 07:45, 12) Sven Swärdh, Bodens SK, 07:50,

D 11, 2,5 km:1) Maja Stridsman, Luleå Gjutarens IF, 08:58, 2) Ebba Drugge, Ersnäs IF, 09:35, 3) Julia Matti, Rosvik IK, 10:57, 4) Saga Persson, Kalix SK, 11:54, 5) Linnèa Persson, Kalix SK, 12:05, 6) Thea Berglund, Bodens SK, 12:09,

H 11, 2,5 km:1) André Jonsson, Strömnäs GIF, 08:43, 2) Jack Edström, Strömnäs GIF, 09:25, 3) Axel Engström, Luleå Gjutarens IF, 09:54, 4) Olle Boström, Strömnäs GIF, 13:41, 5) Carl Berg, Strömnäs GIF, 14:05,

D 12, 2,5 km:1) Märta Johansson, Luleå Gjutarens IF, 08:45, 1) Agnes Isaksson, Sävast Ski Team IF, 08:45, 3) Minna Turesson, Luleå Gjutarens IF, 08:47, 4) Juvina Agerfalk, Sävast Ski Team IF, 08:55, 5) Selma Johansson, Strömnäs GIF, 09:11, 6) Svea Pettersson, Älvsby IF SK, 09:18, 7) Alice Broström, Sävast Ski Team IF, 09:21, 8) Ellen Lundholm, Strömnäs GIF, 09:28, 9) Olivia Jonsson, Sävast Ski Team IF, 09:40, 9) Ellen Virding, Bodens SK, 09:40, 11) Delia Aidanpää, Sunderby SK, 10:08, 12) Elina Paulin, Bodens SK, 10:10, 13) Ester Törngren, Sävast Ski Team IF, 10:12, 14) Saga Lingman, Sunderby SK, 10:34, 15) Elvira Åkerlund, Strömnäs GIF, 10:38, 16) Nora Pouliot, Sunderby SK, 11:19,

H 12, 2,5 km:1) Martin Engström, Bodens SK, 09:06, 2) Vilgot Kuokkanen, Luleå Gjutarens IF, 09:21, 3) Melker Wollbrand, Luleå Gjutarens IF, 09:27, 4) Martin Larsson, Älvsby IF SK, 10:09, 5) Leo Welin, Ersnäs IF, 10:42, 5) Einar Olsson, Kalix SK, 10:42, 7) Albin Marttala, Sävast Ski Team IF, 11:37,

D 13, 3,3 km:1) Emmy Johansson, Gällivare SK, 10:36, 2) Agnes Säfström-Niemi, Kalix SK, 11:15, 3) Unni Häggrot, Jukkasjärvi IF, 11:40, 4) Turina Johansson, Jukkasjärvi IF, 12:44, 5) Isabelle Johnselius, Kalix SK, 12:52, 6) Josefin Persson, Kalix SK, 14:05,

H 13, 3,3 km:1) Ulrik Jonsson, Strömnäs GIF, 09:42, 2) Tor Kronholm, Luleå Gjutarens IF, 10:33, 3) Arvid Ingvarsson, Luleå Gjutarens IF, 11:02, 3) Samuel Gustafsson, Luleå Gjutarens IF, 11:02, 5) Emil Snell, Luleå Gjutarens IF, 11:13, 6) Viggo Normann, Strömnäs GIF, 12:01, 7) Rasmus Normann, Strömnäs GIF, 12:02, 8) Theo Hadebrant, SK Gränsen, 12:39, 9) Viktor Blomquist, Älvsby IF SK, 13:18, 10) Nils Boström, Strömnäs GIF, 15:30,

D 14, 3,3 km:1) Diana Söderberg, Kalix SK, 10:33, 2) Lovisa Isaksson, Luleå Gjutarens IF, 10:56, 3) Alma Hedlund, Luleå Gjutarens IF, 11:10, 4) Felicia Westin, Sävast Ski Team IF, 11:11, 5) Isabell Åberg, Luleå Gjutarens IF, 11:17, 6) Vera Vennberg, Sävast Ski Team IF, 11:24, 7) Ella Larsson, Luleå Gjutarens IF, 11:29, 8) Asta Oja, Jukkasjärvi IF, 11:34, 9) Hedda Schulz, Sunderby SK, 11:47, 10) Lisa Hörnquist, Luleå Gjutarens IF, 11:58, 11) Emma Antonsen, Sävast Ski Team IF, 12:01, 12) Vera Joki, Kalix SK, 13:51,

H 14, 3,3 km:1) Filip Enberg, Strömnäs GIF, 09:49, 2) Jim Blomqvist, Luleå Gjutarens IF, 10:33, 3) Tim Lundberg, Luleå Gjutarens IF, 10:34, 4) Emil Berglund, Strömnäs GIF, 10:40, 5) Albin Berglund, Hemmingsmarks Skidklubb, 10:49, 6) William Roberts, Sävast Ski Team IF, 11:33, 7) Ivar Labba, Älvsby IF SK, 11:48,

D 15, 5,0 km:1) Alva Isaksson, Sävast Ski Team IF, 16:20, 2) Ella Johansson, Sävast Ski Team IF, 17:14, 3) Klara Granljung, Kalix SK, 17:33, 4) Lisa Larsson, Älvsby IF SK, 17:37, 5) Klara Kivijärvi, Luleå Gjutarens IF, 19:39,

H 15, 5,0 km:1) Oscar Säfström-Niemi, Kalix SK, 15:01, 2) Albert Marjeta, Kalix SK, 15:17, 3) Jesper Lundholm, Strömnäs GIF, 15:35, 4) Linus Antonsen, Sävast Ski Team IF, 15:41, 5) Martin Lundholm, Luleå Gjutarens IF, 15:49, 6) Oskar Ingvarsson, Luleå Gjutarens IF, 15:53, 7) Nikolaj Riekkola, Luleå Gjutarens IF, 15:59, 8) Arvid Welin, Ersnäs IF, 16:10, 9) Anton Ökvist, Ersnäs IF, 16:42, 10) Sune Ögren, Jukkasjärvi IF, 18:20, 11) Johan Rönnqvist, Kalix SK, 19:04,

D 16, 5,0 km:1) Lisa Eriksson, Strömnäs GIF, 14:42, 2) Therese Patomella, Jukkasjärvi IF, 16:16, 3) Elsa Larsson, Sävast Ski Team IF, 16:22, 4) Lovisa Broström, Sävast Ski Team IF, 17:03, 5) Hilda Olovsson, Älvsby IF SK, 18:03, 6) Rebecca Johnselius, Kalix SK, 18:57, 7) Emma Johansson, Sävast Ski Team IF, 19:50, 8) Saga Norberg, Ersnäs IF, 19:52, 9) Jasmine Persson, Kalix SK, 22:14,

H 16, 5,0 km:1) Theo Mattei, Sävast Ski Team IF, 14:05, 2) Victor Berglund, Bodens SK, 14:39, 3) Simon Markström, Luleå Gjutarens IF, 14:46, 4) Viktor Sundén, Strömnäs GIF, 15:27, 5) Johan Nevanperä, Sävast Ski Team IF, 16:59,

D 17-18, 5,0 km:1) Lisa Ingesson, Strömnäs GIF, 15:28, 2) Moa Pettersson-Waara, Antnäs BK, 16:17, 3) Sanna Nordholme, Strömnäs GIF, 16:18, 3) Sofia Lundkvist, Kalix SK, 16:18, 5) Sara Brännström, Luleå Gjutarens IF, 16:35, 6) Malin Sundén, Strömnäs GIF, 17:05, 7) Nelly Stenman, Älvsby IF SK, 17:08,

H 17-18, 10,0 km:1) Pål Jonsson, Strömnäs GIF, 26:26, 2) Ludvig Fredriksson, Strömnäs GIF, 30:00, 3) Alexi Pirttikoski, Kalix SK, 31:42, 4) Martin Lundström, Bodens SK, 31:55,

D 19-20, 5,0 km:1) Moa Nilsson, Sävast Ski Team IF, 16:06, 2) Emilia Riekkola, Sävast Ski Team IF, 16:12, 3) Rebecka Persson, Luleå Gjutarens IF, 16:47, 4) Ellen Holmgren, Strömnäs GIF, 16:53, 5) Hilma Törngren, Sävast Ski Team IF, 17:36, 6) Elsa Christoffersson, Luleå Gjutarens IF, 17:45, 7) Emma Gustafsson, Bodens SK, 17:56, 8) Ellen Nykäinen, Pajala IF, 18:24,

H 19-20, 10,0 km:1) Eric Granström, Strömnäs GIF, 27:39, 2) Petter Johansson, Sävast Ski Team IF, 28:01, 3) Jakob Lindehag, Strömnäs GIF, 29:12, 4) Elias Antonsen, Sävast Ski Team IF, 29:46,

D 21-, 10,0 km:1) Evelina Niemi, Kalix SK, 30:25, 2) Ebba Stenman, Älvsby IF SK, 33:12,

H 21-, 10,0 km:1) Simon Stenberg, Kalix SK, 27:48, 2) Jonas Persson, Ersnäs IF, 29:48, 3) Peter Johansson, Luleå Gjutarens IF, 30:24,