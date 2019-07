Med etapplaceringarna 1-2-2-2-3 i O-ringen visade Hanna Lundberg, OK Renen, en jämnhet som ledde till en överlägsen seger i totalen i klassen D18 elit.

– Det är fantastiskt, jag är jättenöjd. Det har varit en utmanande vecka där det gäller att hålla ihop och göra fem jämna lopp och det har jag verkligen gjort och är superstolt över det, säger Hanna Lundberg.

I lördagens avslutande jaktstart över medeldistans sprang 17-åriga Lundberg in på en tredjeplats, 1 minut och 37 sekunder bakom segraren på etappen, Tilde Backlund från OK Södertörn. Men det var aldrig någon fara på taket för totalsegern för OK Renen-orienteraren.

|

– Det har varit stabilt och väldigt glädjande att jag utvecklas som orienterare från år till år. Jag hade en marginal ner till tvåan och hade det i mina egna händer och kunde fokusera på mitt eget lopp, säger 17-åringen.

Närmast jagande i totalställningen, tvåan Alva Sonesson, Falköpings AIK OK och trean Jenny Baklid från Konnerud IL hade en sämre lördag och hamnade sex respektive sju minuter efter segrarinnan. Därmed var Hanna Lundbergs totalseger aldrig hotad och Luleåbon tog därmed sin fjärde seger i världens största orienteringstävling – O-ringen, trots att talangen bara är 17 år gammal.

Sammanlagt i mål efter fem etapper var Hanna Lundberg 10 minuter och 30 sekunder före tvåan Alva Sonesson.

Tidigare har hon alltså vunnit tre tidigare upplagor av O-ringen. Men årets seger rankar hon kanske högst av alla fyra vinster.

– Den här segern väger lite tyngre eftersom det var dubbla årskullar i årets klass, banorna blir både längre och svårare, säger Lundberg, som alltså tävlade mot tjejer som var lika gamla som henne själv eller ett år äldre.

Men trots att hon kände att hon hade kontroll på kontrollerna under lördagens etapp vågade hon inte andas ut eller ta något för givet innan hon kom in på upploppet.

– Man har ju ingen aning om hur de andra har sprungit men sedan när jag kom in på upploppet och alla började ropa och speakern ropade mitt namn så förstod jag hur jag låg till, säger Lundberg.

Känslan när du korsade mållinjen?

– Det var jättecoolt, det är en sådan lättnad.

I och med att hon var så jämn under de fem dagarna fick hon alltså kliva upp på prispallen sex gånger, fem för etapplaceringarna och en gång för totalsegern.

– Precis, det är helt otroligt, säger Lundberg.

Hur firar du?

– Vi har precis haft ett långbord med klubben efter prisutdelningen. Sedan blir det inte så mycket mer, vi ska åka hemåt och där blir det att ta det lugnt några dagar, det kan behövas, säger Hanna Lundberg, OK Renen.