Orientering Världens största orienteringstävling startade under måndagsförmiddagen. Under den första etappen stod Hanna Lundberg, OK Renen, återigen högst upp på prispallen. "Första etappen på O-ringen handlar mycket om att göra det stabilt och säkert. Det kände jag att jag fokuserade på att göra i dag", säger Lundberg.