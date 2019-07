Robert Bergh tvingas kasta in handduken i Björnkampen på grund av ryggskada. Catchdrivern John Östman ersätter i kuskmatchen som är en härlig blandning av löften (Magnus A Djuse och Emilia Leo), vassa oldtimers (Jorma Kontio och Torbjörn Jansson), Sveriges vinsrikaste (Ulf Ohlsson) och Finlands superäss (Mika Forss och Olli Koivunen) och fjolårsvinnaren och Sverigetvåan vad gäller antalet körda lopp, Rikard N Skoglund. Alla dessa kryddat med hemmalaget Hanna Olofsson och Jorma Särkiniva plus catchdrivers som Ove A Lindqvist och John Östman.

Förutom Minyourvalue W.F spikar vi Moogie (Torbjörn Jansson) i V64-4. Moogie har vunnit den tunga vägen i sina två senaste segrar. Dels när Rikard N Skoglund körde till seger i Skellefteå och dels när Ove A Lindqvist vann i Boden. 2 640 meter och Torbjörn Jansson bör passa hästen som hand i handske.

När toppkuskar kör kallblodshästar i låg klass brukar någon alltid tända till lite extra. Ta med den tanken innan Ni streckar i V64-2.

V64-1. 1640 meter auto.

1 Lennox Laday - Särkiniva J 43105 13,4a

2 Canwin B.F. - Djuse M A 17440 14,8a

3 Mr Sånna - Lindqvist O A 05301 14,9a

4 Tigerfeet Dynamite - Östman J 55154 13,7a

5 Beach Lover - Ohlsson U 51000 13,8a

6 Lisas Karamell - Skoglund R N 02646 14,3a

7 Abrystir - Olofsson H 11004 13,8a

8 Callipygian* - Forss M 65011 12,7a

9 Filippa B.R.* - Leo E 23011 12,9a

10 Glace au Four - Jansson T 78144 14,7a

11 Kentucky - Kontio J 47410 13,2a

12 Syster Sol - Koivunen O 08317 14,4a

A: 1-8-3 B: 3-2-7-4-5-10-11-9 C: 12-6

Lennox Laday är snabb bakom bilen och kan försvara innerspåret här. Tippas.. Callipygian kommer med två raka i bagaget. Tufft läge längst ut på startbilsvingen, men hästen är bra för klassen. Mr Sånna flög till spets senast och var kraftigt förbättrad vid segern. Även Filippa B.R kommer med två segrar i resultaraden. En av många outsiders. Beach Lover trivs där framme. Chans om han lyckas ta sig förbi de fyra invändiga från start. Kentucky, Abrystir och Glace Au Four är tre hemmahästar med skrällchans. Vi garderar friskt i V64-inledningen.

V64-2. 2140 meter auto:

1 Hornnes Tore* - Östman J 870d0 28,6a

2 Skafferbest - Ohlsson U 20627 28,6a

3 Bol Anna - Djuse M A 31160 28,3a

4 Fantom - Jansson T 0dd5d 27,2a

5 Askehaug Kongen* - Skoglund R N 67060 29,2a

6 Guli Vinn - Leo E 21531 26,4a

7 Bläs Laban - Särkiniva J 2d30d 30,3a

8 Kjärs Emil* - Koivunen O 4d56 25,2a

9 Gullpål - Lindqvist O A 30261 27,4a

10 Lillfax - Kontio J 54505 26,3a

11 Blixten E.S. - Forss M 72043 27,6a

12 Järvsögrej - Olofsson H 1470 27,0a

A:- B: 3-9-6 C: 2-11-12-7-4-5-8-1-6-7

Ett vidöppet lopp om nu inte hemmahästarna Bol Anna (om hon sköter sig) och Gullpål (om han är lika bra som senast) eller Guli Vinn levererar..Chanspik, låsa på tre eller helgardera är frågan. Jag väljer det sistnämnda med tanke på lågklassigt kallblodslopp och glödheta Björnkampskuskar.

V64-3, 2140 meter auto.

1 Västerbo Fantast - Olofsson H 5505 11,3a

2 Hesiod - Ohlsson U 02553 11,2a

3 Elit Håleryd - Bucht M 04100 11,5a

4 Magnifik Brodde - Forss M 32702 10,4a

5 Mindyourvalue W.F. - Lindqvist OA125d0 10,3a

6 Chocolate Gold - Söderholm K 542dd 12,1a

7 Rhapsody Ås - Haapio T 41d00 11,9a

8 Callela Leonard* - Joki P 31400 11,8a

A: 5 B: 4-3-2 C: 7-8-1-6

Mindyourvalue W.F naämndes som en tänkbar kandidat inför elitloppet. Trivs i Boden där han vunnit lopp tidigare under säsongen. En given spik. Magnifik Brodde är en gedigen silverdivisionare. Kliver in i matchen om favoriten gör bort sig. Hesiod har inte visat form på slutet. Bättre än raden.

V64-4, 2640 meter auto:

1 National Knight - Kontio J d5412 15,5a

2 Gaetano Web - Skoglund R N 21dd0 16,5a

3 Cantaro* - Djuse M A 06012 14,1a

4 Moogie - Jansson T 40211 15,1a

5 La Norna - Östman J 83012 15,7a

6 Monbrini - Forss M 31500 16,6a

7 Like Elvis* - Särkiniva J 00210 15,5a

8 Kiara Royal* - Olofsson H 410kk 19,0a

9 Kink Adviser - Koivunen O 53701 15,7a

10 Fayette Sisu - Leo E 30104 16,3a

11 Yoshi Ness - Ohlsson U 51572 14,6a

12 Ypäjä Lamborghini* - Lindqvist O A 58125 15,5a

A: 4 B: 3-5-1-11-10 C: 2-9-7-8-12-6

Moogie har visat styrka och löphuvud när hon avgjort den tunga vägen två starter i följd. Torbjörn Jansson passar nog hästen som hand i handske. Sak samma med distansen. Blir vår andra spik i omgången. Yoshi Ness kunde inte bjuda upp till match trots en perfekt ryggresa mot Moogie senast. Bara outsider nu. Lägesgynnade duon National Knight och Cantaro kan duga om favoriten hamnar på vingel. La Norna trivs i spets. Distansen ett litet frågetecken.

V64-5(DD-1) 2140 meter auto.

1 Desuper Filius - Koivunen O 263d5 12,1a

2 Explosive River - Särkiniva J 10030 11,6a

3 Hochthereitis Sox - Ohlsson U 552d2 11,8a

4 Orkide C.D. - Skoglund R N 10501 13,1a

5 Rally Funny - Kontio J 01004 12,9a

6 Kennet Sisu* - Olofsson H 33334 13,1a

7 Mr Right - Djuse M A 10804 12,4a

8 Marciano - Forss M 20720 11,5a

9 Mellby Emeralds - Jansson T 47113 11,5a

10 Jazza Håleryd - Östman J 23113 12,3a

11 Next Photo Diamant* - Lindqvist O A 04207 13,1a

12 Miss Golden Quick - Leo E 43004 13,4a

A: 5 B: 4-10-9-3-2-1 C: 11-7-8-6-12

Rally Funny spurtade vasst i skymundan bakom vinnaren Orkidé C.D. Det kan bli ett Piteåderby igen mellan de två. Jazza Håleryd var bra vid seger i ett försöks/finallopp i Lycksele. Chanslös senast i det lopp som Orkide´C.D vann i Skellefteå. Mellby Emeralds är bra för klassen när det stämmer. Sak samma med Marciano. Desuper Filius, Explosive River och Hochthereitis Sox har perfekta utgångslägen. Skrällvarning!

V64-6 (DD-2) 2640 meter volt:

1 Atlas Eagra - Olofsson H 130d3 14,9

2 Electric Eye Am* - Östman J 181d3 16,5

3 Fairstorm* - Joki P 12344 16,3

4 Medd* - Melander M 25212 17,1

5 Anthem - Söderholm K 23201 15,6

6 Don Draper - Djuse M A 04461 15,3

7 Kalles Caviar Ås - Johansson S 00322 15,0

8 Mellby Guava - Lindqvist O A 30421 15,0

9 Forza Sting - Alamäki J 11d06 15,0

10 Execute* - Forss M 41113 16,0

2660:

11 Deweykidumnhowe - Jansson T 13772 14,1

12 Willy Fog* - Alapekkala K 72222 16,0

13 B.W.L.Ruthless - Ohlsson U 23051 15,4

14 Mellby Fog - Skoglund R N 14525 14,9

15 Let it Happen W.W. - Eriksson L 74464 14,9

A: 10 B:8- 6-5-1-2-4-13-14-12 C: 7-9-11-15-3

Execute besöker sin tidigare hembana. Hästen har hittat växlarna man tidigare trodde fanns. Tippas. Mellbu Guava tog sin välförtjänta seger i Lycksele senast. Bra för klassen. Utmanar. Anthem har utvecklats massor under säsongen. Givet streck. Don Draper vann när kusktalangen Mattias A Djuse prövade hästen senast. Läge för dacapo. B.W.L Ruthless vann lätt från spets i Skellefteå senast. Rundar de flesta med klaff. Atlas Eagra och Electric Eye Am har farten och läget. Mellby Fog äger hög grundkapacitet för klassen. Platsar på systemet.

V64-förslaget

576 rader/kr

V64-1: 1,3,8, V64-2: 3,6,9, V64.3: 5 Mindyourvalue W.F, spik, V64-4: Moogie, spik, V64-5: 1,2,3,4,5,9, 10, V64-6: 1,2,4,5,6,10,12,13,14

Tips i övriga lopp:

Lopp 1: 11 Swagger - 12 Anything Goes - 5 Wolfhills Star Outs: 8 Hero Sting, Lopp 2: 14 Dante Godiva - 7 Jelmer Boshoeve - 10 Gun de Chanlecy Outs: 6 Olindos, Lopp 3: 11 Kringlers Viktor - 10 Don Viking - 6 Faks Kevin Outs: 7 Skaffer Elden, Lopp 10: 5 Zaplac - 2 Hippokrates F - 14 Barbed Wire Bronco Outs: 3 Eurythmic, Lopp 11: 1 Sylvester Töll - 5 Stealthestarlight - 4 Loke Is My Name Outs: 12 Front K Hornline