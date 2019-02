Några timmar innan transferfönstret stängde presenterade Malmö Redhawks sin värvning av Per Ledin, 40. Forwarden lämnar därmed Boden Hockey och ettan för spel i SHL.

Ledin anslöt till klubben under lördagen och Malmös materialare Anders "Andy" Fagerström bjöd på ett skämtsamt välkomnande på twitter.

"Äntligen har kung Per Ledin och hans utrustning landat i Malmö, nu jävlar kör vi", skriver han och har lagt upp en bild på en rullator som ligger på bagagebandet.

Ledins svar?

"Go just go" följt av nummer 97 som Ledin spelar med.

Ledin har hyllats för sitt ledarskap under sin tid i Boden. Han spelade 15 matcher med laget och stod för 13 poäng (6+7).

Han har vunnit SM-guld tre gånger och har spelat hela 845 matcher i SHL.

Ledin kom inte till spel i lördagens match mot Växjö, men ska vara redo nästa vecka.