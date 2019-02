Bodentravet | V65-raden: 6-14-4-5-4-6 (lopp 1-6) 6 rätt (102,0): 9 881 kr. 5 rätt: 122 kr.

V65-1, 2640 meter auto1: 1) 6.Hagentoy (Rikard N Skoglund), 16,6 (1,40) 2) 3.Protector, 16,7 (35,98) 3) 2.Bakels Birdland, 16,8 (16,33) 4) 10.Mellby Dealer, 16,8 (15,84) 5) 8.Rhapsody Ås, 16,8 (22,97) 6) 5.Victory Streamline, 16,9 (25,97) Opl: 9.Nochebuena Face, (17,30) 7.Onboard Broline, (49,81) 1.Roger America, (4,46). Odds: 1,40. Plats: 1,08-2,13-1,69. Tvilling (3/6): 11,59. Trio (6-3-2): 51,77. Strukna: 4.

Noterat: Hagentoy öppnade hyfsat bakom Victory Streamline och Protector. Tog över efter ett halvvarv. Fick lite press av Nochebuena Face. Hagentoy lunkade ifrån sällskapet över upploppet. Bakels Birdland spurtade bra från kön och knep tredjeplatsen på linjen. Mellby Dealer i fjärdepar invändigt. Sköt till snabbt sista biten. Roger America galopperade från start. Prövade attack runt slutsvängen men tröttnade.

V65-2, 2140 meter auto: 1) 14.Atlas Eagra (Hanna Olofsson), 15,2 (3,15) 2) 3.Man Afraid, 15,2 (3,56) 3) 15.Höwings Undercover, 16,1 (10,56) 4) 12.Tommasi, 16,8 (166,81) 5) 9.Ikon Zon, 17,2 (21,90) 6) 10.B.W.L.Timekeeper, 17,4 (128,49) 7) 7.Jo Jo Gunne, 17,5 (8,67) 8) 8.Ancor Rich, 17,5 (171,30) Opl: 11.Quick Töll, (49,97) 4.Crystal Cool, (40,49) 13.All the Better, (97,58) 2.La Masse Monetaire, (5,83) 1.Sofarsogood L.A., (9,59) 6.Mooncake, (83,70) 5.Goliath, (28,56). Odds: 3,15. Plats: 1,40-2,03-2,06. Tvilling (3/14): 8,08. Trio (14-3-15): 88,36.

Noterat: Atlas Eagra i fjärdepar utvändigt. Attackerade över sista långsidan. Kom ned i rygg på Man Afraid runt slutsvängen. Vreds ut till anfall över upploppet och avgjorde i sista stegen mot mål. Man Afraid i andrapar utvändigt. Pulvriserade ledarduon La Masse Monetaire och Jo Jo Gunne halvvarvet från mål, men kunde inte freda sig mot Atlas Eagras slutstöt. Höwings Undercover försökte haka på Atlas Eagra över sista långsidan. Kunde inte men vann klungspurten. Startgalopp för Sofarsogood L.A

V65-3, 2140 meter auto: 1) 4.Anchor Man (Hanna Olofsson), 17,5 (1,83) 2) 7.Gaetano Web, 17,6 (7,29) 3) 1.Queen of Knights, 18,1 (47,49) 4) 3.Pippi Makeba, 18,2 (10,44) 5) 9.Quadrifoglio, 18,3 (52,65) 6) 8.Countdown Joke, 18,9 (6,05) 7) 5.Nice Force, 19,5 (111,06) Opl: 10.Fantom Sund, (54,89). Odds: 1,83. Plats: 1,20-1,63-3,50. Tvilling (4/7): 6,93. Trio (4-7-1): 85,59.

Noterat: Anchor Man perfekt med i andrapar utvändigt inledningsvis. Forcerades till dödens efter ett halvvarv. Tog över vid varningen. Låg på en del med tidige ledaren Gaetano Web klistrad i rygg bakom . Gaetano Web utmanade och såg ut att koppla grepp men Anchor Man plockade fram löphuvudet och kontrade till bekväm seger. Pippa Makeba följde med som tredjehäst runt slutsvängen. Kunde inte blanda sig i striden. Galopp direkt för Mr Tibo F.

V65-4, 2140 meter: 1) 5.Jewel Zon (Petteri Joki), 18,2 (38,78) 2) 9.Chris Crystal, 18,3 (7,16) 3) 10.Mas Active, 18,8 (38,68) 4) 12.Global Tail, 18,8 (4,81) 5) 6.Glace au Four, 19,1 (16,21) 6) 7.Re Love, 19,2 (7,48) 7) 4.Elsaonvacation, 20,3 (2,66) Opl: 1.I am Your Dream, (36,27) 11.The One and Only, (45,47). Odds: 38,78. Plats: 4,45-2,97-5,17. Tvilling (5/9): 114,30. Trio (5-9-10): 1979,18. Strukna: 8.

Noterat: Jewel Zon i rygg på Mas Active som snabbstartat från bakspåret. Jewel Zon avgjorde lätt när hon vreds ut över upploppet. Chris Crystal i tredjepar utvändigt. Attackerade 600 meter från mål. Tog sig snabbt fram utvändigt ledaren runt slutsvängen. Kopplade grepp på ledaren men kunde inte stå emot vinnarens slutstöt. Global Tail i andrapar utvändigt. Inget extra. Glace Au Four i fjärdepar invändigt. Höll farten. Elsavacation till spets men galopperade i första sväng. Blev hängande i tredjespår när hon försökte avancera. Ursäktad.

V65-5, 2140 meter auto: 5: 1) 4.Diablo Sisu (Mauri Jaara), 16,1 (4,42) 2) 8.Jazza Håleryd, 16,2 (5,92) 3) 2.Chintana Bananas, 16,2 (7,35) 4) 9.Dwight Sisu, 16,5 (9,66) 5) 10.Little Easy, 16,6 (28,65) 6) 7.Smooth Criminal, 16,8 (5,32) 7) 6.Rhesos Face, 16,8 (12,37) Opl: 1.Excalibur Sisu, (31,56) 11.Dreaming Blues, (32,57) 3.Caligula F., (34,93) 5.Obelix M., (35,65). Odds: 4,42. Plats: 1,58-2,01-2,29. Tvilling (4/8): 10,85. Trio (4-8-2): 99,57.

Noterat: Diablo Sisu fick ta över ledningen från Obelix M efter ett halvvarv. Tilläts bluffa bort ett drygt varv. Bet ifrån sig bra över upploppet. Jazza Håleryd i tredjepar utvändigt. Presterade en mäktig långsida. Gav sig ganska enkelt när ledaren svarade. Chintanas Bananas tog upp jakten på tätduon. Avslutade starkt men kunde inte koppla greppet. Hunkdory Degato kördes fram utvändigt ledaren. Tidigt slagen.

V65-6,1640 meter auto: 1) 6.Mountain Hooligan (Petteri Joki), 14,3 (13,42) 2) 8.Kentucky, 14,5 (15,97) 3) 4.Flash Spruce, 14,6 (7,35) 4) 11.Satellit L.A., 14,7 (6,87) 5) 9.B.W.L.Ruthless, 15,2 (7,28) 6) 1.Giel Wielinga, 15,2 (7,62) 7) 3.Bold Choice, 15,6 (50,65) Opl: 12.Gobo's Mystery, (79,53). Odds: 13,42. Plats: 3,30-4,44-2,93. Tvilling (6/8): 82,91. Trio (6-8-4): 940,95. Strukna: 2, 7.

Noterat: Mountain Hooligan till spets. Släppte till Cool On Photos efter ett halvvarv. Mountain Hooligan fick luckan i början av upploppet. Spurtade vasst till seger. Kentucky i andrapar utvändigt. Avslutade starkt långt ut i banan. Satellit L.A i dödens. Verkade segerfarlig i början av upploppet men speeden ebbade ut. B.W.L Ruthless i fjärdepar utvändigt. Tog sig hastigt fram utvändigt ledaren halvvarvet från mål. Gav sig enkelt runt slutsvängen.

Övriga lopp:

Lopp 7: 1) 7.Blixten E.S. (Martin M Nilsson), 30,9 (3,13) 2) 2.Wilmer Flax, 31,8 (42,70) 3) 3.Hornnes Tore, 31,9 (19,65) 4) 5.Guli Stella, 32,1 (36,09) 5) 10.Hustvet Lyn, 31,3 (15,89) 6) 4.Mjölner Kari, 32,1 (29,13) 7) 9.Närby Filur, 31,5 (4,99) Opl: 6.Gullpål, (13,14) 12.Ognöy Emiil, (33,98). Odds: 3,13. Plats: 1,67-7,79-4,32. Tvilling (2/7): 53,10. Trio (7-2-3): 999,26.

Lopp 8: 1) 2.Enter Mayweather (Santtu Raitala), 19,9 (2,70) 2) 14.Linneas Skyracer, 19,3 (8,94) 3) 1.Vicomte d'Inverne, 20,1 (4,96) 4) 3.Nomo, 20,1 (14,70) 5) 7.Eurythmic, 19,4 (3,89) 6) 15.Lady Charm, 19,5 (17,27) 7) 5.Cube Harry, 20,6 (19,58) Opl: 6.Paradise Rain, (98,60) 9.Get Photos, (49,63) 10.Mr Vanheden, (49,00) 4.Min Fina Ella, (20,16). Odds: 2,70. Plats: 1,82-1,92-1,83. Tvilling (2/14): 15,76. Trio (2-14-1): 98,30. Strukna: 8, 11, 13.

Lopp 9: 1) 11.Sefina (Hanna Olofsson), 18,0 (2,49) 2) 7.Glenn Cashman, 18,0 (3,90) 3) 6.Instant Rich, 18,3 (67,59) 4) 8.Stuart Little, 18,5 (19,25) 5) 3.Gizah Boko, 18,8 (8,10) 6) 15.Explosive River, 18,0 (9,81) 7) 14.Ballroomdancer F., 18,1 (49,53) 8) 13.Amazone d'Inverne, 18,9 (30,47) Opl: 2.Aphex A.F., (15,06) 10.Maniac Face, (61,06). Odds: 2,49. Plats: 1,68-2,17-12,97. Tvilling (7/11): 8,53. Trio (11-7-6): 425,26. Strukna: 9, 12.