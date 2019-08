Lira BK spelade seriematch på Porsö IP under onsdagskvällen mot Gällivare/Malmbergets FF i division 4. I hemmalagets laguppställning stod en Stoltz uppskriven. Något som också var en vanlig syn under större delen av 90-talet.

Det var då en ung Robert Stoltz slog igenom, och var högst delaktig till att kvartersklubben vandrade hela vägen upp till den då näst högsta serien i fotboll, division 1.

– När jag slog igenom var Lira en klubb på uppgång så jag fick ju vara med på resan under den bästa perioden i klubbens historia. Så det är klart att Lira har betytt jäkligt mycket för mig, man spelade ju med polare som man har kvar än i dag, säger Robert Stoltz.

|

Den nu 42-årige Robert Stoltz har Lira som moderklubb och gjorde debut i A-laget som 15-åring i en träningsmatch. Året efter, som 16-åring, spelade han i seriesammanhang i division 2-laget 1993. 1994 vann laget division 2 och klev upp till finrummet division 1 med Stoltz som vänsterback eller vänsterytter.

– Lira var ju min uppväxt. Det var en cool resa jag fick göra med mina kompisar, så visst var det en härlig tid, säger Robert Stoltz.

Och nu är det alltså nästa generation Stoltz som har klivit upp i Liras A-lag, nämligen brorsonen Hampus Stoltz. Sporten var på plats på Porsö IP och följde 16-årige Stoltz inhopp i division 4-matchen mot GMFF. Seger med 2–0 till Lira och inhoppande Hampus Stoltz, som är anfallare, var ytterst nära att näta två gånger om.

– Skönt med seger, absolut. Målen kommer att komma, säger Hampus Stoltz, som får fortsätta vänta på sitt första mål i A-laget, dock står han på tre målgivande passningar så här långt.

|

Att bägge Stoltzarna har gjort A-lagsdebut i just Lira BK som 16-åringar, är faktiskt inte något som Hampus Stoltz reflekterar särskilt mycket på.

– Jag tänker inte så mycket på det utan försöker bara att köra på, säger Hampus Stoltz vars pappa Magnus Stoltz också spelade i Lira under uppväxten.

|

16-årige Stoltz har höga ambitioner med sin fotboll. Till hösten kommer han börja studera på fotbollsgymnasiet i Luleå.

– Min slutliga målsättning är att kunna försörja mig på fotbollen i framtiden. Robert har ju visat att det är möjligt så det är så jag tänker, säger Hampus Stoltz.

|

Att kliva in som 16-åring och spela seniorfotboll är något helt annat än vad han är van vid.

– Det är mer fysiskt jämfört med juniorfotbollen men jag tycker det är skoj, säger han.

|

Vad får du för tips av din farbror?

– Han säger mest att det handlar om att träna hårt och mycket, säger Hampus Stoltz som visade med sin snabbhet att han har något att bygga vidare på.

Eftersom Robert Stoltz numera bor i Stockholm sker samtalen dem emellan per telefon.

– Hampus är väldigt seriös med fotbollen och jag pratade ganska mycket med honom angående när han skulle söka fotbollsgymnasium. Det är kul att han har så höga ambitioner och det är grunden till att lyckas, man måste ha ett driv och en motor om man vill bli något, säger Robert Stoltz.

42-årige Stoltz har såklart upplevt många höjdpunkter i fotbollskarriären. Som 17-åring spelade han i juniorlandslaget med bland annat Fredrik Ljungberg.

– En av höjdpunkterna var att jag var ordinarie i juniorlandslaget, där har jag riktigt häftiga minnen ifrån. Sen är det svårt att säga eftersom man har så många härliga minnen från alla klubbar man varit i, säger Robert Stoltz.

Med Lira var han med två gånger att gå upp till dåvarande division 1 men han var också med och förde upp Bodens BK till superettan under hösten 2002.

– Att ta upp lag från Norrbotten till den nivån var stort. Och att få ta upp sin moderklubb till den nivån är ju speciellt, säger Stoltz.

Efter en kort sejour i IFK Luleå gick Stoltz tillbaka till Lira för att sedan ansluta till Bodens BK 2002. Där spelade han i superettan fram till sommaruppehållet 2004 när Nanne Bergstrand, tränare i allsvenska Kalmar FF, värvade norrbottningen.

Väl i den småländska klubben kunde Stoltz ta det sista steget och visa sin fulla potential. Vänsterbacksplatsen var given i ett Kalmar som under den tiden var oerhört bra defensivt och släppte in minst mål i allsvenskan 2005 där smålänningarna nådde en tredjeplats i allsvenskan efter IFK Göteborg och SM-segrande Djurgården.

– Det var i Kalmar jag presterade min bästa fotboll i karriären med tanke på att det var på högsta nivån, säger 43-åringen.

Och efter säsongen 2005 värvades han som 29-åring till Djurgården, som precis hade vunnit SM-guldet. Tiden i Djurgården blev inte vad Stoltz hoppades på. Träningsmodellen, där laget tränade extremt hårt och mängder med pass under veckorna, som Djurgården körde på den tiden passade inte Stoltz. Han berättar att han kände sig sliten mest hela tiden och inte fick tid till den återhämtning som hans kropp behövde.

Han var ordinarie under den första säsongen men fick allt mindre speltid året efter. Inför säsongen 2008 lånades han ut till Enköping i superettan och det blev också Stoltz sista framträdande på fotbollsplanen. Han avslutade sin fotbollskarriär som 32-åring.

Numera bor Robert Stoltz i Stockholm med sina två barn Alice, 11 år, och August, 9 år.