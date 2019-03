På pappret var det ett av kvalseriens tuffaste motstånd som väntade Boden Hockey under söndags eftermiddagen, mot Hockeyallsvenskalaget Vita Hästen på bortais. Precis som trenden har varit under kvalets inledning drabbades gästerna från Norrbotten av alldeles för många utvisningar, vilket skulle straffa sig. När både Christian Nyman och Henri Auvinen visades till botbänken under loppet av mindre än en halvminut i första periodens slutskede, blev det en övermäktig uppgift. Vita Hästen passade då på att göra två mål i powerplay-spelet, först genom Henrik Rommel och sedan Victor Lindman.

I mittakten undvek norrbottningarna utvisningsbåset och började då även skapa målchanser. Då kom även reduceringen i powerplay när Boden fick chansen i den spelformen för första gången i matchen. Jesper Ylivainio placerade in pucken med knappt två minuter kvar av andra perioden.

Boden fick några chanser att kvittera matchen i slutperioden. Men allra närmast att spräcka målnollan i slutperioden var Vita Hästens Erik Borg som bjöd på en riktigt fin uppåkning och åkte slalom mellan Bodenförsvararna. När avslutet kom var det dock i stolpen. Hemmalaget skulle också avgöra matchen definitivt i tom bur med knappt två minuter kvar att spela, genom Mattias Beck. Vita Hästen återtar därmed serieledningen i kvalserien.