Natisha Hiedeman spelade för Marquette college den senaste säsongen där hon snittade 31 minuter, 17,6 poäng, 6 returer och 4,6 assist per match.

Nästa steg i karriären är alltså Luleå Basket.

– Jag är förväntansfull och längtar tills jag kommer dit. Det är klart det blir en stor förändring men det var faktiskt inget svårt beslut att ta, det var en bra chans att ta för mig, säger Hiedeman.

|

Vad kan publiken i Luleå vänta sig av dig?

– Jag är ganska mångsidig i mitt spel. Jag kan definitivt skjuta men det bästa med mitt spel är att jag läser spelet bra, det är det som tagit mig så här långt, säger guarden Hiedeman och fortsätter:

– Jag kommer gå ut och ge allt i varje match, det är så jag funkar, säger Natisha Hiedeman.

Vad vet du om Luleå?

– Jag har hört att laget är bra men också att publiken i Luleå är bra och stöttande. Jag ser definitivt fram emot att spela inför dem, säger Natisha Hiedeman.

Den 22-åriga amerikanskan utsågs under sitt sista år till Big east player of the year, och valdes sedan som 18:e spelare i WNBA-draften av Minnesota Lynx.

Robin Sandberg, nu coach i Luleå Basket, kommenterar värvningen:

– Natisha Hiedeman var en av spelarna jag fick upp ögonen för direkt och har nu följt under våren med spänning, säger Robin Sandberg och tillägger:

– Under hennes collegetid med Marquette var hon en stor ledare och kunde både skapa för sig själv och andra.