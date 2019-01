Emelie Helmvall har bestämt sig för Assi IF 2019. Helmvall som kan spela både yttermittfältare och forward har tillhörd de tongivande spelarna under de två år som laget spelat i Elitettan. Helmvall har under de två säsongerna i Elitettan gjort 17 mål.

Notviken DFF värvar in Paulina Hedquist med förflutet i Piteå och Assi vilket är ett bra nyförvärv för Notviken.