Under måndagskvällen landade Luleå Baskets senaste nyförvärv Antonija Sandrić i Luleå. Under tisdagen gjorde hon sitt första träningspass och under onsdagskvällen gjorde hon sitt andra. Den 30-åriga kroatiskan har spelat ett par landskamper för två månader sedan men har inte varit i matchträning sedan förra våren när hon spelade för en klubb i Polen.

Luleåcoachen är nöjd med det lilla han sett hittills under hennes två första träningspass med laget.

– Man ska alltid vara försiktig med att dra för stora växlar efter så få träningar men hon är ungefär som vi hade tänkte oss att hon skulle vara. Hon kan skjuta bollen bra, har ett bra passningsspel och jobbar på bra i försvar, Jag är ganska säker på att hon är i bra form även om hon bara spelat i landslaget, säger Luleås coach David Visscher.

|

Med tanke på att hon inte spelat matcher på klubblagsnivå den senaste säsongen har formen varit ett frågetecken.

– Hon har tränat med ett klubblag i Kroatien och jag har pratat med coachen där om hur han uppskattade att hennes form var. Hon kanske är lite ringrostig om man ser till matchform men hon ser rätt vass ut.

Än så länge håller Sandrić på att försöka lära sig Luleås spelsystem och hitta rätt i sin roll ute på planen.

– Nu handlar det om att hon ska komma in i vad det är vi gör. Det är svårt att säga hur bra hon är innan hon blivit bekväm i vårt anfall och spel. Det är inte så lätt att slappna av och koncentrera sig på att spela i det här läget men jag är positiv och glad över det hon visat under de här första träningarna. Det ser lovande ut, det tycker jag.

|

Redan nu är det klart att hon kommer finnas med i truppen och göra sin debut när Luleå ska möta Visby på bortaplan under fredagskvällen.

– Hon kommer definitivt vara med i truppen, sen får vi se hur mycket hon spelar. Rent formmässigt tror jag att hon kan spela ganska mycket men hon måste som sagt hitta in i vårt spel och lära sig spelsystemet ordentligt först.

|

– Hon kommer spela på guardpositionen, sen får vi se exakt vart hon hamnar.