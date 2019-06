Straffar fick avgöra Luleås första omgång av Svenska cupen, när Umeå FC utjämnade på tilläggstid efter ett långskott av Seif Kadhim. När sedan Tomas Adell räddade två gånger om i straffavgörandet kunde laget avancera i cupen.

– Det blev lite av en kalldusch när kvitteringen kom. Det märktes första tolv minuterna av den första förlängningskvarten. De hade satt in några tyngre pjäser och lyfte långt. Vi fick inte riktigt tag på bollen. I andra var det lite jämnare och kunde gått åt vilket håll som helst, säger Patrik Pettersen.

Senast IFK Luleå spelade omgång två av Svenska cupen var 2016. Då lottades norrbottningarna mot AIK. Då vann stockholmarna med 0–2 och Alexander Isak gjorde bägge målen. Vilket lag det blir lottas den 4 juli. Då är hela den första omgången färdigspelad och IFK Luleås motstånd avgörs. Motståndet spelar antingen i Allsvenskan eller Superettan.

Där är de 32 elitlagen uppdelade i två grupper, en nordlig och en sydlig. Luleå lottas mot ett av lagen från den norra gruppen, något av följande lag. AIK, AFC Eskilstuna, Dalkurd FF, Degerfors IF, Djurgårdens IF, GIF Sundsvall, Hammarby IF, IF Brommapojkarna, IFK Norrköping, IK Brage, IK Frej, IK Sirius, Syrianska FC, Västerås SK, Örebro SK eller Östersunds FK. Patrik Pettersen är tudelad i vilket lag han helst ser gästar Skogsvallen.

– Det är både och. I Brommapojkarna får vi ett lag som ligger sist i Superettan. Där har vi kanske störst chans att gå vidare till gruppspelet nästa år och få tre riktigt bra försäsongsmatcher. Samtidigt, att få Hammarby till Skogsvallen hade varit sjukt. De kommer säkert med två-tre tusen supportrar med tanke på hur lojala deras fans är. Det hade kunnat bli en riktig publikfest med fem-sex tusen på Skogsvallen, säger Pettersen och fortsätter.

– Om jag hade fått välja hade jag tagit Hammarby.