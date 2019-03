Mats Pettersson blev något av nattens hjälte då han hjälpte en medtävlande som tappat hela sitt hundspann i Iditarod. Tävlingen hade hunnit 30 mil då Linwood Fiedler råkade ut för det värsta som kan hända i "The Last Great Race".

Det var strax efter omstarten i Rohn som olyckan var framme för, veteranen och en av Petterssons vänner, Linwood Fiedler. En karbinhake mellan spannet och släden gick sönder och hundarna sprang i väg.

– Det går ju inte att ringa efter hjälp så jag började fundera på vem som var bakom mig, förklarar Fiedler till 2 KTUU.

Fiedler började sedan dra sin egen släde för hand i sitt sökande efter 13 hundar stora spannet. Efter uppskattningsvis en och en halv timme kom Mats Pettersson ifatt en sliten Linwood Fiedler. Trots att det är tävling så kopplade Pettersson på Fiedlers släde efter sin och började söka efter det saknade spannet. Efter cirka en mil så fick Pettersson och Fiedler syn på hundarna som hade klarat sig bra från det inträffade.

– Han drog mig och min släde. Jag har varit med i eftersök tidigare och det har alltid slutat med att man har hittat döda hundar – alltid, säger en lättad Fiedler efter att han funnit samtliga 13 hundar i livet till 2 KTUU.

– Det blev en gråtfest när vi insåg att alla levde.

Lars Lindh som är på plats i Alaska har hört om det inträffade.

– Så klart det enda du kan göra om det är fara för någon. Problemet under tävlingen så här långt är att det är väldigt halt och många har haft problem med just ishalkan. Mats och Linwood lyckades se ögonen på hundarna och sedan var de tvungna att leda in hundarna från isen för att reda ut linorna.

Om Linwood Fiedler så säger Lindh.

– Vi har bott och tränat hos honom under vistelsen i Willow.

Mats Pettersson ligger förnärvarande på 14 plats i tävlingen. Han har dock enligt uppgift tvingats koppla bort två av sina 14 hundar ur spannet.

Artikeln kommer att uppdateras senare under onsdagen då vi vet mera om vad som hänt.