Julia Karlernäs blev utsedd till allsvenskans mest värdefulla spelare och var även ligans bästa målskytt med sina elva fullträffar. Karlernäs gjorde också landslagsdebut under säsongen och är minst sagt en nyckelspelare i det allsvenska mästarlaget. Nu meddelar Piteå IF att Karlernäs stannar kvar i klubben även under nästa säsong.

I pressmeddelandet skriver Piteå att Karlernäs var starkt bidragande till att klubben kunde vinna sitt första SM-guld och 25-åringen själv ser fram emot ännu ett år i Piteåtröjan.

– Det känns jättekul att stanna i klubben, jag känner att jag kan fortsätta att utvecklas och ta nya steg här i Piteå. Jag tycker vi har ett spännande lag. Vi får behålla många spelare, så jag tror det här kan bli riktigt bra även nästa säsong. Sen har vi ju mycket spännande saker att se fram emot, med spel i Champions League med mera, säger Julia Karlernäs i pressmeddelandet.